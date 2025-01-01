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Водительские удостоверения со сроком действия до 2025 года продлят автоматически
Срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2025 году, будет продлен на три года. Это следует из соответствующего постановления Правительства РФ.
Согласно документу, удостоверения продлеваются в автоматическом режиме. Данная норма распространяется как на автовладельцев, которые управляют машинами в личных целях, так и на тех, кто осуществляет вождение автомобилем по работе. При этом, россияне могут уже в этом году обратиться в ГАИ для замены удостоверения.
Замена прав требуется, если изменились персональные данные автолюбителя, права пришли в негодность, они были утеряны или похищены, а также в случаях, когда у гражданина изменилось состояние здоровья, и появились противопоказания к вождению.
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