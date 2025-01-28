Эксперт объяснил, какая группа пенсионеров получит в феврале более 50 тыс. рублей

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Наибольшие выплаты в феврале получат те пенсионеры, которым в декабре 2024 года исполнилось 80 лет. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Российская газета».

По словам эксперта, дело в том, что с этого года пенсионеры соответствующего возраста начали получать дополнительные выплаты.

Если в декабре 2024 года страховая пенсия достигшего 80-летнего возраста россиянина равнялась 35 750 рублей, то в январе 2025-го она выросла на 7,3% и достигла 38 359,75 рубля. К ней была начислена удвоенная фиксированная выплата в размере 8728,73 рубля и дополнительная выплата в размере 1287,60 рубля — последняя с текущего года назначается всем пенсионерам с инвалидностью первой группы или достигшим возраста 80 лет.

Таким образом, в январе пенсионер, которому 80 лет исполнилось в декабре, получил 48 376,08 рубля. Однако в феврале состоится дополнительная индексация пенсий (обусловленная ростом инфляции), напомнил Балынин.

Удвоенная фиксированная выплата составит 8907,70 рубля, а дополнительная выплата — 1314 рублей. Таким образом, пенсия вместе с выплатами достигнет уровня 49 367,95 рубля и далее будет начисляться именно в таком объеме.

Но в феврале россияне получат также доиндексацию январской страховой пенсии и дополнительных выплат. В рассматриваемом случае доплата составит 991,87 рубля. «В итоге гражданину, который отпраздновал 80 лет в декабре прошлого года, за февраль будет начислено 50 359,82 рубля», — заключил специалист.

Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров в январе 2025-го были проиндексированы на 7,3%. Президент России Владимир Путин анонсировал, что страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия проиндексируют на 9,5% с 1 января — «по фактической инфляции». Накануне стало известно, что Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.