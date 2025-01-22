Страховые и военные пенсии в России проиндексируют на 9,5%

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Страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5%. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента. <…> Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию. <…> Прошу Правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий», – сказал Путин.

Отмечается, что доплата будет произведена уже в феврале.