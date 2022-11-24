Кличко заявил, что из Киева могут вывезти некоторые группы граждан

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что некоторые группы граждан могут быть вывезены из города. Он также рекомендовал тем, у кого есть жилье в пригороде, переместиться туда. Об этом передает РИА Новости.

«Детские дома, дома для людей преклонного возраста, мы этого не исключаем, — сказал градоначальник. — Словом, эвакуацией это назвать невозможно, а временный переезд некоторых групп населения».

Он также призвал киевлян подготовиться к «плохому сценарию» и сделать запасы питьевой и технической воды, теплой одежды и еды.

«Если у кого-то из вас есть жилье в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья, есть дом, где есть печь, где тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть», — заключил Кличко.

Ранее городская военная администрация сообщила, что 70% жилого фонда города отключено от электроснабжения.