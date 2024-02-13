Эксперт из Татарстана об «Играх будущего»: Запрос на честные спортивные состязания высок

В Казани на следующей неделе – с 21 февраля по 3 марта пройдут «Игры будущего». В них примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Своим мнением о турнире на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова отметила, что «на фоне событий последних лет спортивные соревнования с участием российских спортсменов высших достижений стали чрезмерно политизированы». Она добавила, что современных детей становится всё сложнее привлекать к активным занятиям спортом и физкультурой. «Проведение фиджитал-соревнований, может статься, соревнования откроют новую главу в мире спорта, а также позволит России подтвердить статус спортивной державы», – сказала эксперт.

Она также выразила мнение, что «развитие сферы киберспорта позволит вырастить новое поколение гармоничных людей, развитых, не только интеллектуально, но и физически».

Ларионова также подчеркнула, что Казань готова к встрече гостей и проведению масштабных спортивных мероприятий.

Руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов считает, что «Игры будущего» предлагают новый взгляд на спорт и соревнования, сочетая в себе традиционные физические упражнения с инновационными технологиями. «Участие в турнире позволит спортсменам и зрителям погрузиться в удивительный мир фиджитал и испытать настоящий адреналин и эмоции», – сказал он.

Эксперт также добавил, что участие в турнире более двух тысяч волонтеров из 30 стран является еще одним подтверждением международного интереса к «Играм будущего».

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов также считает важным участие в турнире большого количества волонтеров. «Это в очередной раз показывает, что спорт сплачивает и объединяет народы. Уверен, что игры найдут отклик у миллионов людей и наглядно покажут, что у спорта нет границ», – резюмировал эксперт.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин считает большой честью и ответственностью принимать «Игры будущего», свыше двух тысяч спортсменов, представителей более ста стран. «То, что для этих уникальных международных игр, которые впервые пройдут в России, выбрана Казань, — это доверие руководства страны и большая ответственность для Республики Татарстан», – сказал он.

Гафиятуллин также выразил мнение, что соревнования откроют новую главу в мире спорта. «Очень надеюсь, они продемонстрируют международному сообществу уникальную спортивную концепцию, такой формат позволит использовать новейшие разработки в области робототехники, киберспорта, виртуальной и дополненной реальности, ИИ и информационных технологий», – подчеркнул эксперт.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова говорит о том, что мировой спорт в настоящее время переживает тяжелейший кризис. «Запрос на честные спортивные состязания очень высок, без этого спорт будет умирать», – считает она.

«Сегодня Россия создала альтернативу и проводит очень перспективный инновационный Международный мультиспортивный турнир “Игры будущего”. Спортивные и виртуальные дисциплины объединят в единое пространство – фиджитал-спорт. Миссия “Игр будущего” – развитие гармоничного человека, сильного и выносливого физически, так и продвинутого участника виртуальной реальности”, – резюмировала Павлова.

Она также выразила уверенность, что тысячи иностранных гостей, которые посетят нашу страну, «в очередной раз убедятся в искренности, красоте, безопасности и эталонном проведении спортивных соревнований».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и Раис Татарстана Рустам Минниханов провели в Казани ряд совещаний по вопросам подготовки к предстоящему мультиспортивному турниру «Игры Будущего». Мы также писали об ажиотажном спросе на билеты на «Игры будущего» в Казани.