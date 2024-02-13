Звезды UFC, Dota2 или «шоу для всех»: что такое «Игры будущего» и почему их нужно увидеть

Предстоящие «Игры будущего» вновь обеспечат городу мировые трансляции

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Возвращение времен больших международных форумов в Казани

Начиная с 2013 года столица Татарстана по праву забрала себе статус самого «международного» спортивного города в России. Помимо Универсиады Казань с тех пор приняла чемпионат мира по водным видам спорта (2015), Кубок Конфедераций по футболу (2017), чемпионат мира по футболу (2018). Сюда же можно добавить и ежегодные международные заплывы в водных видах спорта, а также чемпионат Европы по дзюдо (2016). А прошлым летом Татарстан и вовсе готовился принять Суперкубок УЕФА (2023), который из-за политической обстановки был перенесен в Афины.

Разумеется, за это «золотое» время казанцы привыкли, что их город – центр больших событий, которые транслируются далеко за пределами страны. В этом смысле предстоящие «Игры будущего» не только вернут Казань в то самое прошлое, но и вновь обеспечат городу мировые трансляции.

С проведением турнира в Казани Россия намерена решить две задачи. Во-первых, показать, что это современная технологичная страна, открытая всему новому и готовая работать с запросами молодого поколения. Во-вторых, Фиджитал-игры (phygital – от англ. physical + digital – физический и цифровой) дают возможность продемонстрировать, что изолировать самую крупную страну от всего мира не удастся.

Даже на тестовые соревнования, которые проходили последние пару лет, в Казань съезжались команды из Китая, Индии, Филиппин, ЮАР, Бразилии, Перу и других латиноамериканских и азиатских стран.

Вряд ли в феврале в Татарстан приедут тысячи поклонников своих команд, как это было на чемпионате мира по футболу, но дополнительный турпоток из-за рубежа точно будет обеспечен. Так что ностальгирующие по лету 2018 года и желающие пообщаться с иностранцами вновь получат возможность попрактиковать свои Past Simple и Future Perfect.

В течение турнира зрители смогут увидеть 16 дисциплин, в которых традиционные футбол, хоккей или бои без правил будут пересекаться с играми в консольных симуляторах Фото: © «Татар-информ»

Шоу, которое подойдет для всех возрастных категорий

В течение турнира зрители смогут увидеть 16 дисциплин, в которых традиционные футбол, хоккей или бои без правил будут пересекаться с играми в консольных симуляторах. В свою очередь заработанные очки по итогу будут складываться в общий зачет. Таким образом, участникам соревнований будет недостаточно просто уметь нажимать кнопки. Нужно также быть хорошо подготовленными физически.

К примеру, игроки в фиджитал-футбол для начала сразятся на джойстиках в симуляторе в режиме Volta (2 тайма по 3 минуты), выявят победителя на виртуальном поле и лишь потом покажут свое мастерство на площадке сами (5 минут в формате «5 на 5»). Победитель будет определен по количеству забитых мячей в обоих этапах фиджитал-матча. В аналогичном формате пройдут и другие дисциплины – фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей и так далее.

То же самое будет касаться и игроков в «шутеры» («стрелялки») – CS2, Standoff 2 и WarFace. Быстрая реакция здесь будет необходима не только для того, чтобы быстрее засечь за стеной противника, «пристрелить» его в игре, а потом «заложить бомбу». Но и для реальных баталий в игре лазертаг.

Таким образом, Фиджитал-игры предусматривают полное вовлечение зрителей как старшего поколения, привыкшего к традиционным физическим видам спорта, так и молодого, не отлипающего от трансляций киберспортивных баталий на видеостриминге Twitch. На «Игры будущего» можно прийти всей семьей, и каждый ее член найдет там для себя что-то интересное.

Фиджитал-игры предусматривают полное вовлечение зрителей как старшего поколения, привыкшего к традиционным физическим видам спорта, так и молодого Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Посмотреть на спортсменов и команды с мировым именем

При этом нужно сразу отметить, что «Игры будущего» – вовсе не соревнования тощих «гиков», увлеченных технологиями. И далеко не игры среди «ноунеймов».

Организаторы сделали все, чтобы новые Игры привлекли как можно больше внимания у поклонников традиционного спорта. И сделали это, приглашая знаменитостей.

Например, почетными гостями на соревнованиях по фиджитал-боям без правил, которые будут переплетаться с боями в файтинг-симуляторе Mortal Combat, станут мировые звезды UFC – топовые российские бойцы Ринат Фахретдинов и Шарабутдин Магомедов, бразилец Джонни Уокер и азербайджанский боец Рафаэль Физиев, занимающий шестую строчку официального рейтинга UFC в легком весе.

Фиджитал-хоккей на свой гала-матч 22 февраля привлечет целый ряд именитых мэтров отечественного хоккея. Здесь и любимец местной публики Данис Зарипов, и олимпийский чемпион Павел Дацюк, и трекратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук. Сыграют на казанском льду также Евгений Артюхин, Максим Афиногенов, Александр Семин, а также легенды магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и Василий Кошечкин.

В киберспортивных дисциплинах по Dota2, CS2 и Warface приедут команды с тир-1 и тир-2 сцен (это как высший и второй дивизион в традиционном спорте). Например, пожалует в Казань именитая китайская команда LGD, обладающая огромной армией поклонников у себя на родине.

К слову, на тестовых играх в Казани участвовали команды из Бразилии, Филиппин, Аргентины, Камбоджи, Перу, Вьетнама, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Победителями турнира по Dota2, к примеру, стала перуанская команда Thunder Awaken, которая участвовала на последнем главном чемпионате по «Доте» – The International 2023.

А в фиджитал-футболе российская команда в финале обыгрывала бразильскую команду, которую организовал знаменитый Роналдиньо – «R10», за которую выступил действующий игрок сборной Бразилии по футболу в формате «7 на 7» Луан Телес.

На тестовых игрых в Казани участвовали команды из Бразилии, Филиппин, Аргентины, Камбоджи, Перу, Вьетнама, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стать частью истории возникновения новой эпохи спортивных развлечений

Дискуссия о том, включать ли киберспорт в элитарную семью классического спорта, продолжается уже не первый десяток лет. Фиджитал-игры взяли на себя миссию объединить два спорящих лагеря.

Идея совместить киберспорт с физической нагрузкой и вырастить, как говорится в официальных выступлениях, «гармоничного во всех смыслах человека» должна положить начало большой новой традиции. Более того, «Игры будущего» могут дать начало выталкиванию становящихся рудиментарными видов спорта, трансляции которых длятся по 2-3 часа. Аудитория классических видов спорта стареет, а это означает, что и спорт должен будет подстраиваться под запросы нового поколения потребителей.

Поколение «зумеров» (родились в 1995-2009 годы), а в большей мере – поколение «альфа» (после 2010 года) – ценит свое время, а пресловутое клиповое мышление не предполагает долгий просмотр матчей. Например, в хоккее уже поняли меняющуюся реальность и начали продвигать быстрые игры в формате «3 на 3», дабы оставаться в повестке и не уходить в забвение.

Фиджитал-игры учитывают изменения в запросах и предлагают спорт, который можно смотреть с гаджетом во время недолгой поездки в транспорте или в перерывах между выполнением домашнего задания и рабочих вопросов.

О том, что Россия запускает действительно крупный проект, который не угаснет сразу после первых игр в Казани, говорит тот факт, что Китай уже заинтересован провести вторые подобные игры у себя. На майском российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что это может случиться уже в 2025 году.

«Рассчитываем, что еще через год уже Китай примет это масштабное мультиспортивное мероприятие у себя», – заявил Мишустин. К слову, о следующей столице «Игр будущего» должны объявить в Казани 3 марта, когда пройдет церемония закрытия.

«Игры будущего» из узнаваемого нейминга и бренда имеют все шансы перерасти в большую историю нового вида развлечения, каким в свое время стал киберспорт. Последний в свое время тоже не особо воспринимался как серьезное движение, а сегодня собирает миллионные призовые фонды, огромную фанбазу и преданное комьюнити. Вероятно, через несколько лет подобное ждет и Фиджитал-игры.