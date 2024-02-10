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На Игры будущего в Казань приедут более 2 тыс. волонтеров из 30 стран
На Игры будущего в Казань приедут более 2 тыс. волонтеров из 30 стран. Об этом сообщил журналистам заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в выставочном центре «Казань Экспо».
«Уже более 100 стран подтвердили участие своих команд. Наиболее массовые представители приедут из Китая и других стран», – сказал вице-премьер.
Чернышенко отметил, что самыми массовыми по количеству спортсменов являются такие дисциплины, как фиджитал-футбол и баскетбол. «Там больше всего участников», – констатировал он.
Игры Будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.
В первом турнире, который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе).
Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.
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