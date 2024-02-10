Минниханов и Чернышенко провели ряд совещаний по вопросам подготовки к Играм Будущего

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и Раис Татарстана Рустам Минниханов провели ряд совещаний по вопросам подготовки к предстоящему мультиспортивному турниру «Игры Будущего». Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

Чернышенко и Минниханов ознакомились с работой технологического операционного центра, из которого будет осуществляться контроль за состоянием всех ИТ-систем и технических сервисов на этапе подготовки и проведения соревнований. Так, были рассмотрены различные сценарии реагирования на киберинциденты для проверки готовности службы информационной безопасности.

Затем состоялось совещание Главного операционного центра Игр Будущего, открывшегося 1 февраля и являющегося центральным узлом управления, контроля, координации и информационного взаимодействия всех процессов при организации Игр Будущего. Руководители различных служб и сервисов будут в реальном времени наблюдать за ходом турнира и оперативно реагировать на возникающие ситуации.

Вице-премьер РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров доложил, что на сегодняшний день проведено свыше 100 мероприятий операционной готовности, а также комплексные межведомственные учения.

Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября 2023 года на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.