Эксперт из Татарстана о кандидатах в президенты: Список весьма представительный

ЦИК РФ зарегистрировала четырех кандидатов в президенты. В список вошли действующий Президент России Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (от «Либерально-демократической партии»), Николай Харитонов («Коммунистическая партия Российской Федерации») и Владислав Даванков (от партии «Новые люди»). Спикеры из Татарстана на площадке «Экспертного клуба» поделились мнением, насколько список кандидатов соответствует сложившейся структуре политической системы РФ и в чем заключаются ошибки кандидатов, не сумевших качественно организовать сбор подписей.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков считает регистрацию четырех из 11 кандидатов закономерным итогом. «Эксперты предсказывали 4-6 кандидатов в бюллетене, так оно и получилось в итоге», – говорит эксперт.

Он также отмечает, что сбор подписей – трудоемкое занятие, тем более, если кандидат не известен или мало известен большинству избирателей. Что касается списка кандидатов, то Большаков считает его «весьма представительным». «Известно, что справедливороссы и единороссы поддержали действующего президента, хотя формально он выдвинулся без помощи партийных институтов», – продолжает эксперт.

«Результат выборов не является секретом. Победит с большим преимуществом Владимир Путин. Однако избирательная кампания поможет выявить ряд социальных проблем, которые будет решать избранный президент», – говорит Большаков.

После выборов, по мнению эксперта, в России возможны новые выдвижения, назначения, перестановки в Правительстве РФ и закрепление антилиберального тренда в политическом курсе Президента и других ветвей власти.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отмечает, что «сбор подписей показал, что только системные партии, представленные в парламенте, имеющие реальные первичные организации во всех регионах, могут эффективно работать с избирателями на этапе выдвижения кандидатов».

«Процедура сбора подписей требует не просто “сторонников”, а реального представительства на местах, чего не было у кандидатов, не прошедших это испытание. Появляться перед людьми только накануне кампании, не будучи постоянно в политическом процессе – значит, рисковать получить результат с техническим и политическим браком», – говорит он.

Политолог Зоя Силаева считает, что список кандидатов в президенты соответствует сложившейся структуре политической системы РФ. «Он изначально был достаточно предсказуем, так как внесистемная оппозиция достаточно слаба и без внешней поддержки и финансирования может рассчитывать только на протестное голосование. Сегодня же в условиях все более безумных решений Запада, более напоминающих агонию, российское общество консолидируется вокруг идеи сильной России», – отметила Силаева.

Эксперт Евгения Храмова добавляет, что сложившийся на сегодняшний день список кандидатов достаточно наглядно демонстрирует рейтинги доверия населения страны имеющимся в российском политическом поле персоналиям.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента страны. Для жителей Татарстана бюллетени на предстоящих выборах будут изготовлены на двух языках — русском и татарском.