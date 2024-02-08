ЦИК РФ: На выборах Президента России будут четыре кандидата

На выборах Президента РФ в избирательных бюллетенях будут четыре кандидата. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Напомним, ранее ЦИК РФ зарегистрировала 4 кандидатов на должность главы государства. В список вошли действующий Президент России Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (от «Либерально-демократической партии»), Николай Харитонов («Коммунистическая партия Российской Федерации») и Владислав Даванков (от партии «Новые люди»).

До этого «Татар-Информ» сообщал, что ЦИК России отказалась регистрировать 4 кандидатов на пост главы государства. В списке тех, «кому отказали» вошли Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Анатолий Баташев и Рада Русских. Причина – кандидаты представили недостаточное количество достоверных подписей, а также при проверке комиссия выявила наличие большого процента недействительных подписей избирателей.