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Политика 9 февраля 2024 14:31

ЦИК РФ утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента

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Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ) утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента страны. Фото было опубликовано на сайте комиссии.

В бюллетени в алфавитном порядке размещены ФИО зарегистрированных кандидатов. Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, места жительства, работы и кем он был выдвинут для участия в выборах. Если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата указаны на «карточке».

«Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета», - говорится в сообщении ЦИК.

К слову, всего избирательные комиссии напечатают свыше 113 млн избирательных бюллетеней.

фото: ЦИК РФ

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