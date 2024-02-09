Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ) утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента страны. Фото было опубликовано на сайте комиссии.

В бюллетени в алфавитном порядке размещены ФИО зарегистрированных кандидатов. Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, места жительства, работы и кем он был выдвинут для участия в выборах. Если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата указаны на «карточке».

«Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета», - говорится в сообщении ЦИК.

К слову, всего избирательные комиссии напечатают свыше 113 млн избирательных бюллетеней.

фото: ЦИК РФ