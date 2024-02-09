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ЦИК РФ утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ) утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента страны. Фото было опубликовано на сайте комиссии.
В бюллетени в алфавитном порядке размещены ФИО зарегистрированных кандидатов. Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, места жительства, работы и кем он был выдвинут для участия в выборах. Если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата указаны на «карточке».
«Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета», - говорится в сообщении ЦИК.
К слову, всего избирательные комиссии напечатают свыше 113 млн избирательных бюллетеней.
фото: ЦИК РФ
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