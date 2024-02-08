ЦИК России отказалась регистрировать 4 кандидатов в Президенты РФ

Центральной избирательной комиссией России было отказано в регистрации на должность Президента страны 4 кандидатам. Причина - недостаточное количество достоверных подписей, а также наличие большого процента недействительных подписей избирателей, сообщает ЦИК РФ.

В списке тех, «кому отказали»:

Сергей Малинкович, собравший 100 тыс. подписей избирателей, когда нужно почти 105 тыс. При этом из 60 тыс. проверенных подписей почти 9 тыс. оказались недействительны. То есть, доля «ложных» составила 14,9%, в то время как максимально допустимо – не более 5%. Как итог: у Малинковича - 96 019 достоверных подписей.

Также ЦИК отказал Борису Надеждину. Ему нужно было собрать 100 тыс. подписей и он собрал почти 105 тыс. Однако при проверке оказалось, что 9,1 тыс. из 60 тыс. проверенных недействительны (это более 15%). Иными словами, у Надеждина – всего 95 587 достоверных подписей.

Следующий незарегистрированный кандидат - Анатолий Баташев. Ему просто не хватило количества подписей: из 300 тыс. необходимых он представил всего 313 подписей избирателей. По этой же причине «развернули» и Раду Русских, которая предоставила всего 476 подписей из 300 тыс. необходимых для регистрации.