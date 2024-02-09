В Татарстане бюллетени на президентских выборах будут на двух языках

Для жителей Республики Татарстан избирательные бюллетени на предстоящих выборах Президента России будут изготовлены на двух языках — русском и татарском. Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Бюллетень будет включать фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, размещенные в алфавитном порядке. Напротив каждого из них окажутся представлены краткие сведения: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут претендент.

Дополнительно будет указана информация о политической партии и статусе кандидата в ней. Для каждого кандидата на бюллетене отведена равная площадь.

Ранее сегодня ЦИК России утвердил содержание текстов избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента РФ, о чем сообщал «Татар-информ».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Зарегистрированы четыре кандидата на должность главы государства. Это действующий российский лидер Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ) и Владислав Даванков (от партии «Новые люди»).