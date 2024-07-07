Экс-замглавы Минобороны Шевцова отвергла слухи об отъезде во Францию

Экс-заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова назвала ложью слухи о своем отъезде из России и рассказала, что находится в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Я <...> в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство. Конечно, это всё (слухи об отъезде — прим. Т-и) — неправда», — заметила Шевцова в разговоре с корреспондентом федерального агентства.

Ранее об отъезде экс-замглавы Минобороны во Францию заявил телеканал «Царьград», сославшись на анонимные источники. При этом на канале напомнили о недавних арестах заместителя министра обороны Тимура Иванова и начальника кадрового управления военного ведомства Юрия Кузнецова.

Татьяна Шевцова занимала должность заместителя министра обороны с августа 2010 года. В 2004–2010 годах она была заместителем руководителя Федеральной налоговой службы, а затем короткое время — советником министра обороны. Президент РФ Владимир Путин 17 июня отправил в отставку Шевцову и еще двух работавших при Сергее Шойгу заместителей главы военного ведомства.