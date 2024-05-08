Замминистра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей

Замминистра Минобороны РФ Тимуру Иванову вменяется взятка в размере около 1 млрд руб. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат.

Сегодня Московский городской суд оставил без изменения постановление об избрании Иванову меры пресечения в виде заключения под стражу. Он временно отстранен от должности. Имущество близких и родителей замминистра обороны РФ Иванова арестовано в связи с его уголовным делом.

В свою очередь защита Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами. Отмечается, что пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.