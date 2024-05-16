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Происшествия 16 мая 2024 15:23

Бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова поместили в СИЗО «Лефортово»

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Начальник Главного управления кадров министерства обороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, находится на карантине в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, передает ТАСС.

Как сообщает агентство,Кузнецову необходимо пройти карантин, который может продлиться до 10 дней. За это время ему предстоит пройти ряд медицинских исследований и анализов, общение с психологом, после чего он будет переведен из карантина, и у него появится сокамерник.

В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Он арестован военным судом 13 мая.

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