Путин назначил новых заместителей министра обороны

Президент РФ Владимир Путин осуществил серию кадровых перестановок в руководящем составе Министерства обороны России, сообщает ТАСС.

Согласно подписанным главой государства указам, новыми заместителями министра обороны Андрея Белоусова назначены Леонид Горнин (первый замминистра), Анна Цивилева и Павел Фрадков.

Должность заместителя министра обороны, совмещенную с руководством аппарата военного ведомства, займет Олег Савельев.

Одновременно от должностей заместителей министра освобождены Николай Панков, Татьяна Шевцова и генерал Павел Попов.

Агентство также сообщает, что Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей первым заместителем Цаликовым, заместителями Панковым, Поповым и Шевцовой и поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу.