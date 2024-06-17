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Путин назначил новых заместителей министра обороны
Президент РФ Владимир Путин осуществил серию кадровых перестановок в руководящем составе Министерства обороны России, сообщает ТАСС.
Согласно подписанным главой государства указам, новыми заместителями министра обороны Андрея Белоусова назначены Леонид Горнин (первый замминистра), Анна Цивилева и Павел Фрадков.
Должность заместителя министра обороны, совмещенную с руководством аппарата военного ведомства, займет Олег Савельев.
Одновременно от должностей заместителей министра освобождены Николай Панков, Татьяна Шевцова и генерал Павел Попов.
Агентство также сообщает, что Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей первым заместителем Цаликовым, заместителями Панковым, Поповым и Шевцовой и поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу.
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