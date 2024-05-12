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Экс-министр обороны Шойгу назначен секретарем Совета безопасности
Бывший министр обороны России Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Upd. (12.56): Николай Патрушев был секретарем Совета безопасности с 2008 года, Сергей Шойгу возглавлял Министерство обороны с 2012 года. Вместо него руководителем военного ведомства должен стать Андрей Белоусов.
На посту секретаря Совбеза Шойгу станет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Одновременно он будет заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии РФ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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