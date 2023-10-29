Экс-глава Третьяковки Зельфира Трегулова поможет Казани собрать фестиваль Булата Галеева

Булат Галеев – казанский изобретатель, создатель экспериментального студенческого конструкторского бюро «Прометей» при КАИ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зельфира Трегулова, бывший директор Третьяковской галереи, куратор международных музейных выставочных проектов, заинтересована в продвижении имени Булата Галеева – казанского изобретателя, создателя экспериментального студенческого конструкторского бюро (СКБ) «Прометей» при КАИ. Для обсуждения масштабного проекта, посвященного творческим изысканиям Галеева, Трегулова приезжала в октябре в Казань.

Пионер советской светомузыки

«Прометей космического века» – так называлась выставка в Галерее современного искусства, которую к 80-летию со дня рождения Булата Галеева организовал Музей ИЗО РТ. Еще пару лет спустя, в 2022 году, 60-летний юбилей с момента создания отметило и само СКБ «Прометей». К этому моменту был создан Фонд «Галеев-Прометей» (в 2019 году), который получил Президентский грант культурных инициатив, благодаря чему съехал из пространства КАИ в арендное помещение, забрав все материальное наследие в виде различных конструкций, приспособлений и большой библиотеки по искусству.

К 80-летию со дня рождения Булата Галеева Музей ИЗО РТ организовал выставку «Прометей космического века» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Той же весной казанцев заинтриговала новость, что Музей наследия Булата Галеева и СКБ «Прометей» может быть создан и обретет постоянную «прописку» в Спасской башне Казанского Кремля после ее реставрации. Дело в том, что старшие поколения казанцев хорошо помнят малиновый звон на Спасской башне: с каждым ударом она озарялась светом большей или меньшей интенсивности в зависимости от силы удара. Эту «светомузыку» разработало и осуществило СКБ «Прометей». Так же как и подсветку Казанского цирка, изменяющую цвет в зависимости от погоды и превращающую здание в летающую тарелку, светопредставления на Черном озере или даже целые светомузыкальные спектакли в парке Горького и т. д.

Малиновый звон на Спасской башне после ее реставрации действительно воссоздали. Впрочем, без участия Фонда наследия Булата Галеева. Не «прописали» в башне и сам Музей СКБ «Прометей». С апреля этого года архив студенческого конструкторского бюро Булата Галеева нашел новый приют в Центре современной культуры «Смена».

Искусство со знаком качества, но в тени забвения

Зельфира Трегулова после того, как покинула должность директора Третьяковской галереи, вошла в совет частного фонда «Общество содействия искусству» (ОСИ). Эта организация помогает художественным вузам, их талантливым студентам, а также художникам «золотого» возраста – тем, кто был популярным, ультрамодным в 1960-1980-х, но оказался в забвении сейчас.

В Казань экс-директор Третьяковки приезжала на открытие выставки «Перевернутое сафари: Современное искусство Африки». Сборный мегапроект привезла галерея «Триумф», с которой также сотрудничает Трегулова. Заодно обсудили планы по проекту о Булате Галееве. Правда, Фонд наследия Булата Галеева, который, казалось бы, первый интересант коллаборации для прославления имени отца советской светомузыки, пока с настороженностью, по словам директора Музея ИЗО РТ Розалии Нургалеевой, отнесся к предложению о сотрудничестве.

Зельфира Трегулова заинтересована в продвижении имени Булата Галеева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Знаете, нам даже эта коллекция не нужна. Нам сейчас важно показать значение Булата Махмудовича Галеева. И электронных ресурсов вполне о нем достаточно, и есть люди, которые работают с его наследием за рубежом. Даже наш председатель Творческого союза художников России (ТСХР) в РТ Ильгизар Самакаев знал его прекрасно. Есть много людей, которые знают Булата Галеева. Только на этой базе можно было бы создать шикарный проект на нашей площадке. Но я считаю, что не надо его делать на нашей площадке. Это надо делать в Кремле – там Спасская башня, которая раньше светилась, рядом Черное озеро, где проходили разные мероприятия – там Галеев делал целый звукосветовой спектакль и т.д. Поэтому я Зельфире Трегуловой говорю, что этот проект, наверное, надо делать все-таки в Присутственных местах Казанского Кремля. Но там не хватает ресурсотехнологических вещей, которые есть у нас в музее. Одну световую картину мы хотели, например, вывести на фасад здания», – рассказала в эксклюзивном интервью «Татар-информу» Розалия Нургалеева.

Розалия Нургалеева: «Нам сейчас важно показать значение Булата Махмудовича Галеева» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Булат Галеев-фест»

Охватив несколько городских локаций, проект, таким образом, будет иметь скорее формат фестиваля и станет своеобразным посвящением современных медиахудожников Булату Галееву и СКБ «Прометей» как пионерам направления, синтезирующего визуальное и звуковое искусства.

«Таких ребят много, которых только попросить и дать задание – они сделают. По крайней мере, я с одними говорила, они не знали, что происходило на Черном озере. Я им конкретно рассказала, и они с интересом готовы участвовать», – сказала Нургалеева.

Реализовать задуманное при поддержке Зельфиры Трегуловой предполагают уже в следующем году.

Фонду памяти Булага Галеева, полагает собеседница агентства, по-хорошему следовало бы стать главным организатором этого события, а уже потом вести речь о дивидендах, то есть собственной выгоде.

Фонд наследия Булата Галеева пока с настороженностью отнесся к предложению о сотрудничестве Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эти дивиденды должны быть в каком плане? В здании. Я бы, например, хотела после реконструкции помещений наших мастерских в одном двухсветном пространстве впоследствии организовать Центр Булата Махмудовича Галеева. Там шикарное место! Пока там нужна реконструкция, но проект уже есть и даже написано “Центр Булата Махмудовича Галеева”. Но… Мы с Трегуловой и “Триумфом” пришли к выводу, что не хотим ссориться с директором Фонда «Галеев-Прометей», так что надо делать отдельный проект. Где именно, еще посмотрим. Наверное, стоит взять то здание, где у Булата Галеева была мастерская, задействовать Большой концертный зал консерватории, где когда-то проходил первый концерт со светомузыкой, двор недалеко от Черного озера, где у него была квартира. Ну и весь Кремль, естественно, осветить – не только Спасскую башню. В Присутственных местах создать какой-то интересный проект. Вот это все было темой нашего обсуждения с Зельфирой Трегуловой», – рассказала «Татар-информу» Розалия Нургалеева.

«Третьяковка давно уже хотела показать Галеева и “Прометей”»

Заинтересованность в выставке на основе наследия Булата Галеева Зельфира Трегулова высказывала еще в должности директора Третьяковской галереи, рассказала «Татар-информу» со своей стороны директор Фонда «Галеев-Прометей» Анастасия Максимова.

«Взаимодействие с Третьяковской галереей у нас идет с 2016 года – Третьяковка давно уже хотела показать Галеева и “Прометей”, но по разным причинам каждый раз это откладывалось. Зельфира Исмаиловна [Трегулова] с самого начала была с нами. А сейчас у нас идут переговоры с Третьяковской галереей. Идет подготовка, но договоров пока никаких не подписано. Выставка планируется двухчастная: сначала она будет обкатываться в Казани, в Присутственных местах, а потом она же – на Крымском Валу в Третьяковской галерее. И там точно будет участвовать и Музей ИЗО РТ, поскольку они представляют картины. Сроки выставки в Казани и в Москве – 2024 год», – пояснила Максимова.

Решение, быть или не быть выставке в музейном формате, отметила она, будет принимать Министерство культуры Татарстана. Бюджет проекта, по словам Максимовой, достаточно большой, поэтому пока вопрос открыт.

Анастасия Максимова: «Сейчас идут переговоры Фонда «Галеев-Прометей» с Третьяковской галереей» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Пока совместные с Трегуловой и Третьяковской галереей инициативы остаются в перспективе, Фонд открывает 4 ноября выставку на основе своих архивов. Она будет проходить в Центре современной культуры «Смена», где, напомним, с весны «квартирует» наследие Галеева. Проект называется «Идеи для светлого будущего. Краткая история СКБ “Прометей” в шести реализованных проектах». Он будет рассказывать, как работали, творили и развивали технологическое искусство энтузиасты «Прометея».

А с 6 ноября, также в «Смене», все желающие смогут пользоваться библиотекой Фонда «Галеев-Прометей». Это книги из личной коллекции Булата Галеева, а также редкие издания, научные статьи и результаты исследований на тему синтеза искусств.