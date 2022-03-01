Преображение Спасской башни Казанского Кремля поручено Наталие Фишман-Бекмамбетовой

Разработка нового функционала для Спасской башни Казанского Кремля поручена помощнику Президента РТ Наталие Фишман-Бекмамбетовой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Главном инвестиционно-строительном управлении (ГИСУ) РТ, которое является заказчиком реставрационных работ парадного исторического въезда в Казанский Кремль.

Спасская башня Казанского Кремля, напомним, выходит на площадь 1 Мая и к Национальному музею РТ. В середине февраля музей-заповедник на своем официальном сайте предупредил о ее закрытии на реставрацию, после демонтажа новогодней иллюминации вокруг памятника архитектуры XVI века были возведены строительные леса и завесы.

Окончательного решения о приспособлении Спасской башни пока не принято, сообщили информагентству в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Но, как удалось выяснить ИА «Татар-информ», один из рассматриваемых вариантов заполнения выставочного пространства – музей наследия изобретателя и ученого, руководителя известнейшего студенческого конструкторского бюро «Прометей», пионера советской светомузыки Булата Галеева. В 2020 году исполнилось 80 лет со дня рождения Булата Галеева, в Казани к этой дате была приурочена выставка изобретений бюро, а в 2022 году исполняется 60 лет с момента создания самого СКБ «Прометей».

На фото участники КСБ «Прометей» Фото: © Абдул Фархан

Вариант такого музея неслучаен: казанцы прошлых поколений хорошо помнят малиновый звон на Спасской башне Кремля, когда с каждым ударом она озарялась светом большей или меньшей интенсивности в зависимости от силы удара. А также подсветку цирка, изменявшую цвет в зависимости от погоды и превращающую здание в летающую тарелку и т. д. Музей конструкторского бюро, располагавшийся в здании Молодежного центра на Декабристов, был расформирован в 1991 году и до сих пор не имеет собственного помещения. В 2019 году был создан Фонд поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» имени Галеева, на балансе которого сейчас все архивные материалы и коллекция изобретений.

«Если музей Галеева организуют, это будет Мекка современного искусства. Это абсолютно точно», — сказала тогда на открытии выставки искусствовед Дина Ахметова.

Документацию на реставрацию объекта культурного наследия Спасская башня Казанского Кремля, как анонсировало ИА «Татар-информ» еще в марте прошлого года, разрабатывал проектный институт «Татинвестгражданпроект». Согласно техническому заданию, на первом этаже в наши дни четырехъярусной башни с арочным проходом и трехэтажным пристроем должны будут разместиться экскурсионно-информационный центр, камера хранения, комната экскурсоводов. На втором – административные и служебные помещения, методический кабинет, санузлы. Третий этаж башни станет выставочной музейной площадкой, сопровождаемой гардеробом и также санузлами. На самом верхнем ярусе башни планируется организовать сезонное выставочное пространство.

Спасская башня, отметим, была построена в 1556–1562 годах псковскими мастерами под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя и всегда служила парадным въездом в старинную крепость. Исходно, XVI веке, она была двухъярусной кубической постройкой с дозорной вышкой. Над проездными воротами располагалась икона Спаса Нерукотворного, откуда и появилось название башни. В то время перед воротами башни был ров, через который перекидывали деревянный мост.

В советское время в башне располагались административные кабинеты. В 2017–2018 годах здесь начали расчищать помещения, разбирать стены. К тому времени проект реставрации башни был выполнен архитектором-реставратором Светланой Мамлеевой, но потом работы, видимо, прекратились. В прошлом году на жуткое внутреннее состояние башни, прогнившие доски пола на ее ярусах и падающую на голову дранку обратила внимание в соцсети казанский экскурсовод Нелла Якушкова, сопроводив пост фото.

До начала текущих реставрационных работ на первом ярусе Спасской башни Казанского Кремля размещались кассы для туристических и экскурсионных групп, а также служебные помещения для гидов. Сейчас они перенесены в первый подъезд отреставрированного здания Присутственных мест на территории музея-заповедника. В Спасской башне сейчас ведутся противоаварийные работы: укрепляется подошва фундамента, сам бутовый фундамент и стены, обновляется кровля и фасад.