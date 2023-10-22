«Перевернутое сафари»: на кого открыла охоту до февраля Галерея современного искусства

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сафари длиной в три с половиной месяца

Триста работ 33 современных африканских и 12 российских художников, артефакты (деревянные африканские тотемы, маски), в том числе из собрания Музея-заповедника Поленова в Тульской области, – каждый из трех этажей Галереи современного искусства Музея ИЗО РТ до 4 февраля заполнила выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки».

На поздне-вечерний вернисаж с шампанским организаторы, московская галерея «Триумф», кулуарно пригласили лишь избранных – министра культуры Татарстана Ираду Аюпову, начальника Управления культуры Казани Азата Абзалова и бывшего генерального директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову. Для СМИ кураторы провели ознакомительную экскурсию, а затем попросили покинуть экспозицию, так что прессе стандартные «открывающие» речи в этот раз не достались.

Впрочем, интересно, а главное, экзотично было и без них – не зря ведь лучше один раз увидеть.

Первыми посетителей встречают две скульптуры из катарского мрамора в виде голов младенцев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Афро-арт - не этнография

На входе в Галерею посетители увидят инсталляцию «Тотем божества вечного сохранения воды» марокканского художника Медерика Тюрея. Его работа – крик о проблемах африканского континента, а конкретнее – о неравном и затрудненном доступе к чистой питьевой воде, и выполнена она из разноцветных пластиковых емкостей для воды. За дверьми Галереи первыми посетителей встретят две большие скульптуры из катарского мрамора в виде голов младенцев. Их автор – художник из Кот-д'Ивуара Брис Эссо. А называется его творение «Мигранты».

К участию в выставке были привлечены африканские художники из Ганы, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Нигерии, ЮАР, Мозамбика, Сенегала, Того, Зимбабве, Конго, Швейцарии/Гвинеи. Большинству из них около 25 лет, и для организаторов было важным, чтобы они были не просто выходцами с африканского континента, но и продолжали жить на родине.

Внимательный зритель заметит, что называть произведения традиционными африканскими именами – одна из особенностей искусства художников тропического континента. А, например, Джозеф Авуа-Дарко из Ганы дает своим картинки названия по «именам» кактусов Африки.

«Выставка венчает большое количество проектов, посвященных поискам идентичности» «Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Выставка венчает большое количество наших проектов, посвященных поискам идентичности. Это проект про настоящие, ложные, двойные, тройные идентичности… Главный и первый вопрос: кто я и что я здесь делаю? И мы хотим подчеркнуть, что Африка – это не страна, это цивилизация. Колониальное прошлое Африки – основная беда, которую ее жители осознают как непреодолимую. Сейчас живет уже третье поколение, которое пытается преодолеть ее. Они очень сильно рефлексируют по этому поводу: почему моя страна живет так, за что я получил это?», - подчеркнул управляющий партнер галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин.

Искусство из «останков» западной цивилизации

Коллаж, фотография, скульптура, инсталляция, картины, видеоконтент, а также созданное в галерее пространство африканского жилища для будущих мастер-классов – проект, привезенный в Казань совместно с питерским Центральным выставочным залом «Манеж», Центром визуальной культуры Béton и музеем Поленова в Тульской области, экзотичен и порой непредсказуем, как сафари. Здесь произведения и из клавиатур старых моделей сотовых телефонов, и из колпачков ручек и крышек от бутылок, и из подошв шлепанцев или канистр для масла.

Участвуют в выставке также художники из Армении, США, Италии и России. Одна из них – фотодива Ольга Мичи, которая прежде уже презентовала свои работы в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана. Знакомые казанцам фотоработы в технике пластификации, посвященные африканским народам, представлены в этот раз небольшой серией на втором этаже галереи, по соседству с подлинными африканскими тотемами первой половины ХХ века из собрания музея Поленова и африканским вариантом трона из «Игры престолов».

Здесь произведения и из клавиатур старых моделей сотовых телефонов, и из колпачков ручек и крышек от бутылок Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Действительно удивительно, что все эти предметы (тотемы) у нас. Супруга Эдди Наварро Татьяна в молодости проходила практику в музее Поленова, у нее сохранились о нем самые светлые воспоминания, и когда Эдди скончался, не уcпев принять решение относительно этой коллекции, она передала нам ее на хранение и не возражает против экспонирования. В музейном хранилище они стоят кучей, особо это не выделяется, а здесь с индивидуальной подсветкой они заиграли», - рассказала научный сотрудник музея Поленова Юлия Богачева.

Подлинные предметы, которые когда-то были задействованы в ритуалах и, можно сказать, были частью африканской семьи, долгое время, как и многие предметы из культуры Африки, рассматривались лишь как этнографический элемент. Но они, подчеркнула куратор выставки Алиса Прохорова, «просто совершенно другого калибра и еще не исследованы».

Пушкин - «наше все», но еще и эфиоп

Целый блок работ российских художников оказался посвящен «солнцу русской поэзии» Александру Пушкину, предки которого, как известно, происходили из Эфиопии. Вот русалка-брюнетка, явно с африканским волосом, качает на руках Пушкина-русала, а вот и скульптура в виде головы Пушкина. Последнюю выполнили художницы Наташа и Мария Арендт - правнучки врача, который оказывал помощь поэту после дуэли.

Блок работ российских художников посвящен Александру Пушкину Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Проект «Перевернутое сафари», по задумке организаторов, должен изменить представления об африканском искусстве с этнографического и антропологического аспекта на эстетический, в котором есть своя палитра, свои грани и приемы, разнообразие тем и подходов.

Посетить «африканское сафари» в Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ можно с сегодняшнего дня до 4 февраля 2024 года.