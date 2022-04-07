«Прометеи» космического века: Фонд казанского изобретателя покажет уникальные экспонаты

Увидеть самого себя за решеткой, покрутить ручку большого проектора для кинотеатров и оказаться выше высотного корпуса КФУ – все это возможно в новом помещении Фонда наследия казанского изобретателя и ученого, родоначальника советской светомузыки Булата Галеева, получившего Президентский гранд культурных инициатив.

Пару месяцев назад Фонд поддержки аудиовизуального и технологического искусства имени Булата Галеева (Фонд «Галеев-Прометей») наконец обрел крышу над головой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пытаемся популяризировать великое наследие медиахудожников»

Несчетное количество свето- и звуковой аппаратуры, большая библиотека по искусству, изучению света и звука, экспериментам в области синтеза технических искусств в ХХ веке – все это сохранил Фонд некогда студенческого конструкторского бюро «Прометей» Казанского авиационного института. А пару месяцев назад Фонд поддержки аудиовизуального и технологического искусства имени Булата Галеева (Фонд «Галеев-Прометей») наконец буквально обрел крышу над головой – благодаря гранту смог снять собственное помещение в центре Казани. К слову, недалеко от КАИ – на Большой Красной, 63.

Самому Булату Галееву, изобретателю и ученому, руководителю студенческого конструкторского бюро «Прометей», пионеру советской светомузыки, 2 октября 2020 года исполнилось бы 80 лет. К его юбилею Галерея современного искусства организовала выставку-ретроспективу «Прометей космического века». 6 апреля этого года с момента создания СКБ «Прометей» исполнилось 60 лет, и наследие изобретателя и его последователей спустя многие годы скитаний обрело собственный уголок, где уже запланированы выставки, «читающие» четверги, а ветераны движения уже начали реставрацию запылившихся аппаратов.

Анастасия Максимова: «Пытаемся популяризировать великое наследие медиахудожников прошлого века и в идеале сделать небольшой музей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С 1962 до 1991 года существовало в рамках авиационного института студенческое конструкторское бюро “Прометей”, с 1993 года – научно-исследовательский институт экспериментальной эстетики совместно с Академией наук и Казанским авиационным институтом, тогда Государственным техническим университетом имени Туполева. После того как руководитель коллектива Булат Махмутович ушел в мир иной, было решено сохранить его наследие в рамках творческого коллектива. В 2019 году всё, что мы сохранили, мы взяли на свой баланс. И сейчас пытаемся популяризировать великое наследие медиахудожников прошлого века и в идеале сделать небольшой музей, посвященный казанским экспериментам и истории светомузыки. Такой музей в виртуальном варианте есть, а в реальном нет, хотя есть несколько художников, которые с нами общаются, инженеров-любителей светомузыкальной техники», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» директор Фонда «Галеев-Прометей» Анастасия Максимова, показывая помещение, где теперь размещается накопленная прометеевцами техническая сокровищница.

Авиационный институт по инерции хранил собранные «Прометеем» бумажные источники с классическим библиотечным каталогом из множества маленьких ящичков и собранные инженерами приборы до 2019 года. Потом по требованию пожарной службы наследие Булата Галеева пришлось выселять из вуза.

«Мы сделали фонд хранения бумажных источников, забрав библиотечные деревянные ящики каталогов СКБ из КАИ» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы сделали фонд хранения бумажных источников, забрав библиотечные деревянные ящики каталогов СКБ из КАИ. Материалы, которые здесь, – это всё, что копилось на протяжении 60 лет. Нам пошли навстречу в Кремле, тогда директор этого музея-заповедника Зиля Рахимьяновна Валеева предоставила нам помещения в подвале мечети «Кул Шариф», где мы три года и находились. В 2021 году благодаря Президентскому фонду культурных инициатив мы описали всю нашу бедственную ситуацию, что богатейшее наследие не имеет собственного помещения, и получили грант. Благодаря чему и удалось арендовать это помещение до сентября», – пояснила собеседница.

История экспериментов со светом и звуком со всего мира

В библиотеке прометеевцев выполненные ими же и отпечатанные на пишущих машинках переводы с английского и французского языков передовых тогда научных книг и журналов, пленки – ядро знаний и открытий по светомузыке и синестезии со всего мира. Но есть и книги, например, по мифологии, ведь и само название конструкторского бюро тесно связано с мифами Древней Греции.

В библиотеке прометеевцев – ядро знаний и открытий по светомузыке и синестезии со всего мира Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Уникальность казанского коллектива была в том, что серийных светомузыкальных объектов выпускали немного, а разрабатывали новые технологии, новые средства визуальности, таким образом предсказывая развитие аудиовизуальных средств в будущем. И с компьютерной графикой тогда работали – еще в конце 90-х – начале 2000-х, когда про нее никто не слышал, а ветераны “Прометея” ею уже занимались. И светозрелищные представления (все, что мы сейчас видим на больших шоу, – световые оптические композиции) – все это зарождалось здесь, начиная с 60-70-х годов, и в разных вариациях исполнялось на разных площадках, апробировалось и описывалось в различных научных изданиях. Это позволило в 1993 году, набрав огромный практический опыт, осознать, что для искусств будущего, всевозможных технологических прежде всего, нужен отдельный институт экспериментальной эстетики. К сожалению, руководить им, кроме Булата Махмутовича, было некому, и институт был реорганизован в 2010 году», – констатировала Анастасия Максимова.

Основную свою задачу Фонд имени Галеева видит в сохранении уникальных разработок «Прометея», знакомстве с ними широкой публики и создании постоянной площадки междисциплинарного взаимодействия изобретателей XXI века, творцов современного искусства.

«Светозрелищные представления (все, что мы сейчас видим на больших шоу, – световые оптические композиции) – все это зарождалось здесь, начиная с 60-70-х годов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сейчас, как и в 60-е годы, и в 90-е затем, и в 2000-е, в таких сложных неиндивидуальных видах искусства важны коллаборации, междисциплинарный союз, тандем. В “Прометее” были музыканты, художники, инженеры, на сегодняшний момент однозначно должны быть и программисты. Когда они вместе собираются, рождаются искры, новые идеи. Важно, чтобы то, что здесь развивалось на протяжении 60 лет, развивалось и дальше. Для искусства 60 лет – это пока возраст молодой. А для коллектива это возраст солидный. Исходя из большого интереса сегодняшнего дня (и фестиваля Tat Cult Fest, и Formate Media, проводившей в прошлом году фестиваль «Нур»), у молодежи очень большая потребность в визуальных активных интерактивных искусствах, и, соответственно, важно, чтобы была площадка, где эти произведения можно было бы обсуждать, создавать, придумывать заново или переформатировать то, что было сделано давно», – подчеркнула Анастасия Максимова.

Синтез технических наук – снова искусство будущего

После первой выставки под временной, но собственной крышей, которую Фонд представил в феврале, стало понятно, что интерес к казанским экспериментаторам советского прошлого высок. По регистрации через Timepad экскурсионные группы из 20 человек набираются быстро. Посещение, к слову, бесплатное. Из числа первых посетителей нашлись и волонтеры, пожелавшие безвозмездно помогать Фонду с составлением каталога технического наследия и библиотеки. Экскурсии проводятся четыре раза в неделю – по одной в вечерние часы, остальное время Фонд и четыре его сотрудника уделяют описи накопленного и реставрации запылившихся во времени аппаратов.

Фонд и четыре его сотрудника занимаются описью накопленного и реставрацией аппаратов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы делаем читающие четверги: рассылаем всё, что сейчас описываем (журналы, документы, книги, диссертации), и размещаем на сайте. Он пока работает в тестовом режиме, а уведомления я рассылаю всем наставникам, амбассадорам, как мы их назвали, – кураторам, преподавателям крупнейших вузов Москвы, Петербурга, Калининграда и Казани, чтобы они могли про это рассказывать своим студентам. Здесь очень много материалов по искусству, а радиофакультет на тот момент не считал, что технологическое искусство – это одно из возможных коммерчески привлекательных для работы студентов. Так что они с нами попрощались, а сейчас опять дружить хотят, так что я думаю, мы опять сольемся в любви и техническом и творческом экстазе», – поделилась оптимистичным прогнозом директор Фонда «Галеев-Прометей».

По сохранившимся журналам учета рабочего времени удалось установить, что за 60 лет СКБ «Прометей» его сотрудниками были не менее 500 человек – студенты КАИ, переводчики, музыканты. Среди них и известные деятели культуры – например, Рубин Абдуллин, ректор Казанской консерватории, и Надир Альмеев, художник, член Союзов художников России и Татарстана, лауреат премии имени Баки Урманче, много кинематографистов, вместе с которыми создавались светомузыкальные фильмы.

В юбилейную дату ветеранов «Прометея» пригласили на «новоселье» Фонда. Провели чаепитие, обменялись контактами, предложили по возможности снова «поколдовать» над приборами, которые много лет не были в рабочем состоянии.

В юбилейную дату ветеранов «Прометея» пригласили на «новоселье» Фонда Фото: предоставлено Фондом «Галеев-Прометей»

«Теперь есть место, куда они могут приносить свои старые материалы и общаться. Многих, конечно, уже нет, многие разъехались в разные страны и города. Бывает, когда человек умирает, такие ценные материалы на помойке оказываются, потому что родственники не осознают их важность. А это история, которая действительно бережно собиралась, история в том числе и Казани, ее кинематографа, телевидения... Мы бы рады были как фонд принять фотографии, материалы, которые есть на руках у бывших прометеевцев, а потом сделать из них доступное исследовательское место и междисциплинарную лабораторию. В идеале еще и музей. Но пока работаем над тем, чтобы описать имеющиеся материалы, поэтому пока не можем составить техническое требованием под создание музея. До настоящего момента у нас никогда не было момента, чтобы мы могли спокойно описать всю эту коллекцию. А без этого мы не можем дать техническое задание, сколько нам квадратных метров надо, но понимаем, что менее 500 вообще рассматривать трудно. Надеемся, что получим продление гранта», – призналась Анастасия Максимова, по образованию, к слову, историк, кандидат исторических наук.

Коллаборация «Артхакатон» – искусство по заказу музеев

Фонд между тем выиграл и второй грант по Президентской программе поддержки культурных инициатив. На эти средства будет организовано плотное взаимодействие между программистами, художниками и музыкантами в проекте «Артхакатон». Коллаборация специалистов из разных дисциплин будет создавать по заявкам учреждений культуры новые произведения искусства.

«Прометей» внедрению новых технологических возможностей в музейные экспозиции уделял много внимания Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Партнерами выступили Галерея современного искусства, Казанский Кремль и Национальный музей РТ – они для своих будущих выставок будут просить нас создать необычные экспонаты. Ребята мозговым штурмом придумают новые визуальные или программные решения, которые будут востребованы современными музеями, потому что, конечно, классические музеи сейчас проигрывают. Им важно привлекать молодежь, чтобы они переосмысливали свое культурное наследие и представляли его по-новому, на современном языке. Все музеи сейчас думают, как привлечь людей, как сделать, чтобы история прошла через каждого», – отметила собеседница.

«Прометей», напомнила она, внедрению новых технологических возможностей в музейные экспозиции уделял много внимания. Так, в 1991 году автогид для Музея Салиха Сайдашева создавал Валентин Петрович Букатин (сейчас он один из сотрудников Фонда). Устройство предполагало, что с посетителем «разговаривают» отдельные экспонаты при прохождении мимо них. Например, подсвечивается фотография и начинает рассказывать, что происходило в этом доме. Это были своего рода иммерсивные спектакли, где нет актеров, а говорят сами экспонаты. Были подобные разработки и в Музее светомузыки, который находился с 1978 до 1991 года в Молодежном центре Казани, где сейчас главный офис Ак Барс Банка.

На выставке к юбилею «Прометея» представлены два знаковых отреставрированных экспоната – макеты Спасской башни и Казанского цирка Фото: предоставлено Фондом «Галеев-Прометей»

«Эти идеи и сейчас востребованы. На технологическом уровне если бы с помощью компьютерной графики говорила с посетителем картина, конечно, это бы сильно привлекало. Мы сейчас простую “Алису” спрашиваем: “Что ты думаешь?”, а когда можно разговаривать с картинами или фотографиями прошлого – это другой уровень осознания истории. Много было идей прогрессивных для того времени и актуальных и сегодня. Поэтому важно, чтобы здесь могли с этими идеями знакомиться и на новом этапе развития науки и техники продвигать и использовать. Это большая задача – чтобы наследие Галеева не лежало мертвым грузом, а работало – и для искусствоведов, и для инженеров, и для музыкантов, и для художников, чтобы люди историю этих разработок отрефлексировали и не выдумывали велосипед с нуля. Если бы люди хорошо знали историю визуального, технологического искусства, которое было до них, не было бы провала 90-х и 2000-х, если бы история продолжалась последовательно, мы бы тогда были далеко впереди и в визуальном плане, и в съемке видеоклипов, и в создании компьютерной графики и всего остального. К сожалению, преемственности не случилось, и красивые компьютерные и анимационные штучки как будто бы пришли с Запада, как будто их там изобрели, – ничего подобного. Различные проекции, компьютерные графики – все было создано на аналогах и можно было потом переделывать и на компьютер тоже. Когда я рассказываю об этом людям, они признаются, что не знали этого», – подчеркнула Анастасия Максимова.

На макете Спасской башни «Прометей» реализовал световую установку «малиновый звон», интенсивность света которого коррелировала с силой удара Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На выставке, которая открылась в Фонде «Галеев-Прометей» к юбилею студенческо-конструкторского бюро, представлены два знаковых отреставрированных экспоната – макеты Спасской башни и Казанского цирка. На первой «Прометей» реализовал световую установку «малиновый звон», интенсивность света которого коррелировала с силой удара. У здания цирка подсветка реагировала на силу и направление ветра. Здесь же представлен макет одного из высотных корпусов КФУ, имитирующий «живые» окна здания. Этот макет был представлен в Галерее современного искусства на выставке 2020 года к юбилею Булата Галеева.

Инсталляция «От сумы и от тюрьмы не зарекайся» 1990 года как никогда актуальна и сейчас. Подходя к ней, люди видят себя в телевизоре за решеткой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Представляем также инсталляцию “От сумы и от тюрьмы не зарекайся” – это инсталляция 1990 года, но как никогда актуальная и сейчас. Подходя к ней, люди видят себя в телевизоре за решеткой. Есть космический уголок, потому что прометеевцы делали разработки и для космоса. Планеты звучат. Инсталляция имитирует кабину космического корабля, которую и создавали для релаксации космонавтов во время длительных полетов, чтобы они не испытывали сенсорного голода. По заказу Королева был создан прибор, который мог быть взят на орбиту и во время длительных полетов космонавтов, с одной стороны, расслаблять, релаксировать, а с другой, на эти же приборы были установлены индикаторы систем работы корабля. Эти приборы прошли 500 часов испытаний, а дальше их судьба неизвестна. По одним данным, они не летали, по другим – с ними полетела ракета, которая разбилась», – рассказала директор Фонда.

Первых посетителей юбилейная выставка к 60-летию СКБ «Прометей» примет уже сегодня вечером. Продолжительность экскурсии с погружением в научно-техническое настроение казанских изобретателей займет полтора часа.