Экс-генсек ОБСЕ: Ни Россия, ни Запад не хотят быть втянутыми в войну

Несмотря на демонстрации силы, Россия и страны Запада не хотят быть втянутыми в военный конфликт. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор женевского Центра политики безопасности, экс-генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

«Я продолжаю считать, что ни одна из сторон не имеет ни намерения, ни интереса быть втянутой в военный конфликт, несмотря на все бряцание оружием, которое мы видим, несмотря на все жесткие рассуждения публичной дипломатии, которые мы слышим», — заметил собеседник агентства.

Запад упорно продолжает обвинять Россию в эскалации обстановки вокруг Украины. Несмотря на заявления властей, что у страны нет и не может быть планов такого «вторжения», готовятся санкции для всех лиц из России, в том числе Президента России Владимира Путина, США призывает своих граждан эвакуироваться из Украины, а Великобритания вывела часть дипломатов из Киева.