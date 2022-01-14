Кремль назвал голословными заявления о подготовке Россией провокации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о будто бы готовящейся российской стороной провокации для возможного вторжения на Украину ничем не подтвержденными и носящими голословный характер. Об этом сообщает ТАСС.

«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», — заявил пресс-секретарь Президента РФ в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации некоторых западных СМИ.

Ранее о будто бы имеющей место подготовке Россией группы оперативников для проведения операции «под чужим флагом» на Украине со ссылкой на анонимного американского чиновника рассказал телеканал CNN. Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

США после переговоров с РФ по гарантиям безопасности в Женеве 10 января, на которых дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО, предупредили о возможности новых санкций против России в случае нападения на Украину. Позднее Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать встречу в формате видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.