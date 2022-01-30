Британия готовит проект санкций против любых лиц из России

В Великобритании разрабатывается законопроект о возможности ввести санкции против любого лица либо организации из России. Об этом со ссылкой на главу МИД страны Лиз Трасс сообщает РИА Новости.

«В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины, — отметила министр в эфире Sky News. — То, что мы сейчас хотим сделать, — расширить это, так чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под санкции».

Она полагает, что после введения закона российским компаниям, а также тем, кто «обслуживает российское государство, негде будет прятаться». Введение таких мер будет «непросто для России», подчеркнула Трасс.

Планируется, что проект представят в парламент Великобритании уже завтра.

Ранее американский лидер Джозеф Байден подчеркнул, что при «вторжении» России на Украину санкции введут лично против Президента РФ Владимира Путина.