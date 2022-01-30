США вновь призвали своих граждан покинуть Украину

Граждан США вновь призвали покинуть территорию Украины, в том числе перебраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию либо Молдавию. Очередной призыв связан с непредсказуемостью обстановки в стране и «опасностью военных действий со стороны России», подчеркивает посольство Штатов в Киеве.

«Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности», — отмечается в заявлении.

В дипмиссии добавили, что не рекомендуют американцам въезжать в Молдавию через Приднестровье — у посольства нет возможности обеспечить там полноценную помощь из-за «ограниченного доступа».

Помимо этого, в документе говорится о кредитах для тех граждан, у кого сейчас нет средств для покупки билета на коммерческий рейс в США.

Ранее Штаты вывезли часть персонала посольства в Киеве, однако после этого дипмиссия не прекратила работу.