news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
24 января 2022  11:30

Великобритания начала эвакуацию части сотрудников посольства в Киеве

news_top_970_100

Великобритания начала вывод части сотрудников посольства в Киеве, а также членов их семей из-за якобы ожидающегося обострения ситуации в стране. Об этом со ссылкой на заявление британского МИД сообщает РИА Новости.

Несмотря на частичную эвакуацию, посольство не прекратит свою деятельность.

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и будет продолжать выполнять основную работу»,  отмечается в тексте ведомства.

Российская сторона не раз опровергала заявления Запада об «агрессивных действиях» в отношении Украины. Так, при обсуждении гарантий безопасности с США замглавы МИД РФ подчеркнул, что у России не было и не может быть никаких планов нападения на Украину.

#Украина #великобритания #эвакуация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное