Великобритания начала эвакуацию части сотрудников посольства в Киеве

Великобритания начала вывод части сотрудников посольства в Киеве, а также членов их семей из-за якобы ожидающегося обострения ситуации в стране. Об этом со ссылкой на заявление британского МИД сообщает РИА Новости.

Несмотря на частичную эвакуацию, посольство не прекратит свою деятельность.

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и будет продолжать выполнять основную работу», отмечается в тексте ведомства.

Российская сторона не раз опровергала заявления Запада об «агрессивных действиях» в отношении Украины. Так, при обсуждении гарантий безопасности с США замглавы МИД РФ подчеркнул, что у России не было и не может быть никаких планов нападения на Украину.