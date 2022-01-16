Экс-генсек НАТО: Финляндия и Швеция могут «мгновенно» вступить в альянс

Финляндия и Швеция смогут вступить в Североатлантический альянс на следующий день после подачи запроса. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с финской общественной телерадиокомпании Yle.

«Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении (в НАТО — прим. Т-и), мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства», — подчеркнул политик.

Отдельно Расмуссен остановился на том, что Россия в ходе переговоров по предложенным ею гарантиям безопасности потребовала «наложить вето на расширение» альянса. «Двери НАТО останутся открыты, и мы не хотим, чтобы [Президент России] Владимир Путин выступал в качестве швейцара <…>», — заметил экс-генсек военно-политического блока в связи с этой ситуацией.

По мнению Расмуссена, гипотетическая агрессия РФ против Украины вызовет в Финляндии и Швеции обсуждение возможности вступления в НАТО. При этом он пояснил, что не верит в реализацию сценария с российским нападением.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве 10 января продлились более семи часов, дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО. Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По итогам переговоров заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVi объявил, что у России нет оснований для новых встреч с США и их союзниками для обсуждения предложений по безопасности без демонстрации заинтересованности с противоположной стороны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позднее заверил, что Россия не приемлет появление баз НАТО прямо у ее границ.