Лавров: Россия не приемлет появление баз НАТО прямо у ее границ

Появление баз НАТО на Азовском море — это вторая настоящая красная линия. Москва не планирует мириться с тем, что альянс планирует подобраться к границам России. Об этом, комментируя сценарий с вступлением Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса тем более с учетом того курса, которое проводит украинское руководство — и прежнее, и нынешнее. Более того, это красная линия по-настоящему», — подчеркнул глава ведомства во время пресс-конференции, на которой обсуждались итоги предыдущего года.

Он добавил, что Россия также не согласится с вариантом, при котором Украина не войдет в НАТО, однако же договорится о строительстве военных объектов и создании баз на Азовском море.

«Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна красная линия», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Во время итоговой пресс-конференции Президент России Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО на восток неприемлемо.

Этот вопрос поднимался и на прошедших с США переговорах о гарантиях безопасности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков тогда отметил, что России нужны абсолютно точные гарантии того, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.