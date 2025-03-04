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Общество 4 марта 2025 10:16

Экономист напомнила об ошибке, которая грозит потерей пенсии по возрасту

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Экономист напомнила об ошибке, которая грозит потерей пенсии по возрасту
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Работа без официального трудоустройства может оставить человека без пенсии по достижении установленного возраста. Об этом напомнила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, сообщает агентство «Прайм».

«Кто-то хочет жить здесь и сейчас и не думать о будущем, кто-то вообще не верит в будущее. Но большинство там окажется, и вместо того, чтобы винить себя, что не думали о будущем, обвинят государство, что у них маленькая пенсия», – раскритиковала не заботящихся о пенсионных выплатах граждан экономист.

Если человек не декларирует свой доход в течение многих лет, он теряет сотни тысяч рублей и годы трудового стажа. В итоге для начисления страховой пенсии ему может не хватить стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов.

В этом случае гражданин может рассчитывать лишь на социальную пенсию, которую начинают платить на пять лет позже пенсии по старости, или ему придется докупать баллы, пояснила специалист.

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#пенсия #социальная пенсия #Трудовой стаж
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