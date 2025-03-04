В Госдуме рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию в 2025 году

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Правом выйти на пенсию досрочно в 2025 году обладают работники вредных производств, военные, многодетные матери и некоторые другие категории граждан России. Об основаниях для назначения досрочной пенсии рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сообщает ТАСС.

По словам депутата, законодательство выделяет две категории работников, трудящихся в сложных условиях: занятых на особо тяжелых и вредных производствах и работников с тяжелыми условиями труда.

К первой категории относятся занятые на подземных горных работах, в металлургии, химической и угольной промышленности, нефтепереработке и полиграфии. Женщины из этой группы могут выйти на пенсию в 45 лет при стаже не менее 15 лет, а мужчины – в 50 лет при общем стаже не менее 20 лет.

«Вторая категория объединяет работников с тяжелыми условиями труда, таких как металлурги, химики, нефтепереработчики и представители других промышленных отраслей. Женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, если их общий стаж составляет не менее 20 лет, мужчины – в 55 лет при стаже от 25 лет», – пояснил депутат.

Кроме того, жители Крайнего Севера и приравненных к нему регионов имеют право на досрочную пенсию при выполнении условий по стажу и пенсионному коэффициенту. Для выхода на пенсию на пять лет раньше мужчинам потребуется минимум 25 лет общего трудового стажа и 15 лет работы на Крайнем Севере, а женщинам – не менее 20 лет общего трудового стажа, причем весь он должен приходиться на северные регионы, отметил парламентарий.

«Женщины, имеющие двух и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже 20 лет и не менее 12 лет работы в северных районах», – уточнил он.

Помимо этого, право на досрочную пенсию также имеют военнослужащие, сотрудники Министерства внутренних дел, ФСИН, Росгвардии, пожарные, космонавты и летчики на государственной или военной службе. Так, военнослужащие могут выйти на пенсию при выслуге 20 лет или при достижении 45 лет при наличии 25 лет стажа, из которых 12,5 года должны приходиться именно на военную службу.

Граждане с длительным страховым стажем тоже могут оформить пенсию досрочно. «Для женщин этот порог составляет 37 лет, для мужчин – 42 года. В этом случае пенсионный возраст уменьшается на два года», – сказал Гаврилов, заметив, что данное правило распространяется и на безработных предпенсионеров, если они были уволены не по их вине.

На более раннюю пенсию могут рассчитывать и многодетные матери. Женщина, имеющая троих детей, получает возможность выхода на пенсию в 57 лет, четверых – в 56 лет, а пятерых или более детей – в 50 лет. Минимальный страховой стаж в текущем году составляет 15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент должен быть не ниже 30.

Педагоги, медики и некоторые работники культуры имеют право на пенсию по выслуге лет. Для работников образования требуемый стаж равняется 25 годам, как и для врачей и медицинских работников на селе, для врачей и медицинских работников в городе он составляет 30 лет, а для артистов балета, театра и цирка – от 15 до 30 лет (в зависимости от специфики профессии).

Досрочно выйти на пенсию также могут граждане с инвалидностью. Ставшие инвалидами из-за военной травмы получают такое право при стаже 25 лет у мужчин и 20 лет у женщины, а инвалиды I группы по зрению – при стаже 15 лет у мужчины и 10 лет у женщин.