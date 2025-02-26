Депутат Нилов разъяснил, кто рискует остаться без страховой пенсии

Некоторые категории граждан рискуют остаться без страховой пенсии, предупредил в разговоре с RT председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У нас есть самозанятые, которые уплачивают налог 4 или 6% с оборота. Эти деньги идут в региональные бюджеты и территориальные фонды медицинского страхования. Но каждый самозанятый по закону может добровольно застраховать себя в социальном фонде для формирования пенсии», — рассказал парламентарий.

По словам Нилова, лишь малая часть самозанятых пользуется возможностью добровольно формировать пенсию. Из 12 млн зарегистрированных менее 1% делают взносы, а это грозит нехваткой баллов и стажа. В таком случае гражданам придется трудоустраиваться официально, докупать баллы или ждать социальной пенсии на пять лет дольше.

Аналогичные проблемы могут возникнуть у тех, кто получает зарплату «в конверте», частично или полностью.