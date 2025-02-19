В России с апреля на 14,75% проиндексируют социальные пенсии

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С 1 апреля текущего в России на 14,75% проиндексируют социальные пенсии. Об этом рассказал журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает ТАСС.

Глава Минтруда напомнил, что индексация социальных пенсий производится каждый год 1 апреля, и отметил, что эта мера позволит повысить доходы 4,2 млн человек.

«Всего на эту индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей», – добавил Котяков.

В январе страховые пенсии россиян были проиндексированы на 7,3%. В феврале была произведена доиндексация до 9,5% с учетом инфляции за 2024 год. Также получатели пенсий по старости должны получить доплату за январь.

В прошлом, 2024 году социальные пенсии россиян были проиндексированы на 7,5%.