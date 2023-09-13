Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ЕК поручила таможенникам «уделять особое внимание» автомобилям из России
Таможенные органы стран ЕС должны тщательнее остальных проверять автомобили с российскими номерами, въезжающие на территорию сообщества. Об этом со ссылкой на пояснения Еврокомиссии сообщает ТАСС.
В ЕК объяснили, что автомобили, зарегистрированные в России, якобы часто используются для обхода санкций. В связи с этим таможенникам придется уделить им «особое внимание» вне зависимости от целей использования — личных или коммерческих.
Ранее в ЕК заявили, что запретят россиянам въезжать на территорию Евросоюза на своих автомобилях.
Изъятия автомобилей с российскими номерами, запрет на ввоз которых подтвержден Еврокомиссией, пока фиксировались только в Германии, однако накануне его ввели Латвия и Литва. Тем не менее власти Финляндии разрешили въезжать на таких машинах в страну, так как каждое государство само принимает решения о применении рестрикций.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»