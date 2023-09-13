ЕК поручила таможенникам «уделять особое внимание» автомобилям из России

Таможенные органы стран ЕС должны тщательнее остальных проверять автомобили с российскими номерами, въезжающие на территорию сообщества. Об этом со ссылкой на пояснения Еврокомиссии сообщает ТАСС.

В ЕК объяснили, что автомобили, зарегистрированные в России, якобы часто используются для обхода санкций. В связи с этим таможенникам придется уделить им «особое внимание» вне зависимости от целей использования — личных или коммерческих.

Ранее в ЕК заявили, что запретят россиянам въезжать на территорию Евросоюза на своих автомобилях.

Изъятия автомобилей с российскими номерами, запрет на ввоз которых подтвержден Еврокомиссией, пока фиксировались только в Германии, однако накануне его ввели Латвия и Литва. Тем не менее власти Финляндии разрешили въезжать на таких машинах в страну, так как каждое государство само принимает решения о применении рестрикций.