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ЕС запретил ввоз российских авто, в планах — смартфоны и ноутбуки
Евросоюз запретил въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. По данным Еврокомиссии, следующими в списке будут смартфоны, ноутбуки и драгоценности, сообщает РБК.
Как объяснили в ЕК, въезд на территорию Евросоюза на таких автомобилях будет рассматриваться как запрещенный импорт. При этом не важно, для коммерческих или личных целей привезено транспортное средство.
«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — отмечается в сообщении.
В издании напомнили, что некоторые россияне столкнулись с этой проблемой еще минувшим летом. При въезде в ФРГ на их транспортные средства накладывался арест.
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