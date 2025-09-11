В единый день голосования, 14 сентября, в Набережных Челнах пройдет главное политическое событие года – выборы Раиса Татарстана. В этот же день в Автограде выберут спикеров Школьных советов учащихся. За лидерство в школьных самоуправлениях будут бороться 562 кандидата.

Организационная работа началась еще 29 августа. Участки для голосования будут открыты с 8:00 до 12:00. Уже 16 сентября избранные школьные лидеры пройдут церемонию инаугурации и приступят к выполнению обязанностей в составе ученического самоуправления.

Выборы школьных спикеров – ежегодная традиция детской общественной организации «Городской совет учащихся».

В этот же день, 14 сентября, жители республики будут избирать Раиса Татарстана, депутатов представительных органов местного самоуправления, а в Набережных Челнах – депутатов Городского Совета V созыва.

Ранее Набережночелнинское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло 27 кандидатов, получивших наибольшую поддержку на предварительном голосовании. Среди них – представители бизнеса, культуры и ветераны боевых действий. Документы на их выдвижение подал мэр города Наиль Магдеев.

В новый созыв Городского Совета Челнов войдут 45 депутатов: 23 по партийным спискам и 22 – по одномандатным округам.

Для голосования в городе будут работать 173 избирательных участка: 67 в Центральном районе, 57 – в Автозаводском и 49 – в Комсомольском.

Кроме того, в единый день голосования пройдет фотоконкурс #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. Победителей ждут призы – автомобиль и смартфоны. Для участия нужно после голосования получить специальный браслет у избирательного участка, сделать фото с семьей на фоне здания участка и выложить его «ВКонтакте» 14 сентября с 7:00 до 20:00 с обязательными хештегами.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).