Скидки и бонусы подготовили для бугульминцев в Единый день голосования

14 сентября, в Единый день голосования, жители Бугульмы смогут получить скидки и бонусы от городских предпринимателей. Для этого достаточно проголосовать на избирательном участке и получить специальный флаер.

По флаеру предоставляются скидки и бонусы на товары и услуги в магазинах, ресторанах и учреждениях города. Заведения-участники акции отмечены наклейкой в стиле Единого дня голосования.

Партнерами инициативы стали детский развлекательный центр, магазины канцтоваров и электротоваров, цветочный салон, кинотеатр, кафе, рестораны и мультипространство.

В Бугульме в день выборов будут работать 77 избирательных участков: 48 – в городе и 29 – в сельских поселениях.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).