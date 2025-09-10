news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Выборы-2025 10 сентября 2025 18:32

Скидки и бонусы подготовили для бугульминцев в Единый день голосования

Читайте нас в
Телеграм
Скидки и бонусы подготовили для бугульминцев в Единый день голосования

14 сентября, в Единый день голосования, жители Бугульмы смогут получить скидки и бонусы от городских предпринимателей. Для этого достаточно проголосовать на избирательном участке и получить специальный флаер.

По флаеру предоставляются скидки и бонусы на товары и услуги в магазинах, ресторанах и учреждениях города. Заведения-участники акции отмечены наклейкой в стиле Единого дня голосования.

Партнерами инициативы стали детский развлекательный центр, магазины канцтоваров и электротоваров, цветочный салон, кинотеатр, кафе, рестораны и мультипространство.

В Бугульме в день выборов будут работать 77 избирательных участков: 48 – в городе и 29 – в сельских поселениях.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

по теме В Единый день голосования бугульминцы выберут дороги для ремонта в 2026 году
В Единый день голосования бугульминцы выберут дороги для ремонта в 2026 году
по теме Единый день голосования в Нижнекамске: бесплатный проезд, ярмарки и подарки
Единый день голосования в Нижнекамске: бесплатный проезд, ярмарки и подарки
#Выборы-2025 #выборы Раиса РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025