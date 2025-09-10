news_header_top
Выборы-2025 10 сентября 2025 15:57

В Новошешминске в день выборов состоится вечер памяти Юры Шатунова

14 сентября в эко-парке села Новошешминск пройдет памятный вечер, посвященный артисту Юрию Шатунову.

Теплый осенний вечер объединит поклонников творчества певца под знакомыми и любимыми песнями, которые продолжают звучать в сердцах нескольких поколений.

В программе под названием «Розовый вечер» запланирован показ фильма «Ласковый фильм»; рассказ об истории жизни Юры Шатунова; исполнение песен и караоке; тематическая викторина.

Предоставлено пресс-службой Новошешминского района

Организаторы подчеркивают, что встреча пройдет в уютной и душевной атмосфере, где каждый сможет вспомнить творчество кумира и разделить искренние эмоции вместе с единомышленниками.

Начало – в 18:00.

Голосование в Новошешминском районе, как и во всем Татарстане, пройдет 14 сентября с 7:00 утра до 20:00 вечера. Будет работать 27 избирательных участков. Новошешминцам предстоит выбрать Раиса Республики Татарстан и местную власть – а это 111 депутатов в 15 сельских поселениях Новошешминского района.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

