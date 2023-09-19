Единую планировку территорий подготовят для пригородов Казани

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В Татарстане для сельских поселений Пестречинского и Лаишевского районов республики, расположенных неподалеку от Казани, создадут единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования.

Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ подготовлен Минстроем республики. Документ размещен на портале «Официальный Татарстан».

Единая планировка должна охватить Большекабанское, Габишевское, Егорьевское, Песчано-Ковалинское, Сокуровское и Столбищенское сельские поселения Лаишевского района, а также Богородское сельское поселение Пестречинского района.

Для подготовки единого проекта будет создана специальная комиссия. Ее председателем станет первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, заместителем председателя — министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, а секретарем — его заместитель Владимир Кудряшов.

Единый документ должен быть разработан до 1 октября следующего, 2024 года. Его разработкой займется, как сказано в пояснительной записке, Институт пространственного планирования РТ. В связи с этим утверждается, что данная работа не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета, так как «будет осуществляться в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

Антикоррупционная экспертиза проекта постановления Кабмина РТ должна была завершиться накануне, 18 сентября.

Ранее власти Татарстана решили временно приостановить выдачу разрешений на строительство жилья под Казанью. На инфраструктуру уже существующих казанских поселков требуется 51 млрд рублей.

Еще зимой директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев рассказал о предстоящей разработке мастер-плана Казанской агломерации, на основе которого начнется корректировка ряда правил землепользования в пригородах.