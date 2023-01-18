«Это нужно прекращать»: Казань хотят лишить права на генплан, чтобы город не стал Шанхаем

Институт пространственного планирования Татарстана намерен изменить правила застройки как в пригородах Казани, так и в самом городе. В планах – сделать условия для жизни и работы жителей комфортными. Такими идеями поделился директор ведомства Олег Григорьев на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Задача – сбалансировать систему

Генеральный план и проекты планировки приграничных районов Казани сегодня не соответствуют правилам землепользования и застройки (ПЗЗ). Это приводит, например, к огромным пробкам на въезде в город, заявил Олег Григорьев, выступая перед депутатами парламента Татарстана.

«К чему это приводит, мы с вами прекрасно видим, когда пытаемся с утра заехать в Казань по Мамадышскому направлению, со стороны Куюков или по Горьковскому шоссе. Это приводит к разбалансированности расселения жителей города», – сказал он.

Институт в Татарстане новый. Он создан только в прошлом году после того, как Президент Татарстана Рустам Минниханов жестко раскритиковал застройку у Казани и призывал не превращать пригороды столицы в Шанхай.

Григорьев, который до этого курировал формирование генплана Москвы, был приглашен в республику, чтобы создать сбалансированную систему, элементы которой – население, строительство жилья, улично-дорожная сеть, социальная и инженерная инфраструктура.

«Главные наши задачи – это системность и порядок. То есть, нужно разбираться с агломерациями. Взять, к примеру, Куюки (Пестречинский район – прим. Т-и). Деревня небольшая, но разрослась до 45 тыс. населения, и все ездят по одной дороге, которая еще и через Салмачи проходит», – пояснил свою миссию Григорьев.

«Татар-информ» подробно рассказывал о проблеме в Куюках: земля в Пестречинском районе давно стала лакомым куском для инвесторов. Бывшие сельхозугодья активно застраивают, поскольку людей привлекает доступное жилье под Казанью. В результате население в районе кратно выросло, но сколько точно человек живет в новых частных поселках,власти даже не знают, что осложняет развитие района.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Генплан и проекты планировки не соответствуют правилам»

Глава Института планирования видит единственный путь решения проблемы хаотичной застройки в Казани – нужно передать право вносить изменения в генеральный план и проект планировки города на республиканский уровень. Сейчас эти вопросы находятся в ведении муниципальной власти.

«Мы смотрим, анализируем ситуацию и видим, что генплан не соответствует ПЗЗ, проекты планировки также не соответствуют ПЗЗ. Территории, отведенные под школы, детские сады или парки, размежеваны и разместить там уже ничего невозможно. Это все – следствие того, что федеральный документ градостроительного кодекса позволяет делать такие вещи. Люди находят лазейки, но это нужно прекращать», – подчеркнул спикер.

По его словам, до конца 2023 года институт разработает мастер-план Казанской агломерации, на основе которого начнется корректировка ряда правил землепользования в приграничных районах, а также корректировка генплана Казани.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Так или иначе, челнинская проблематика тоже выстрелит»

В 2024 и 2025 годах в Татарстане начнут корректировать все агломерационные территории, в том числе Камскую и Альметьевскую. В итоге каждая территория получит оценку по количеству рабочих мест, социальных объектов, обеспечению транспортом и другим параметрам.

«В 2024 году начнется работа по Камской агломерации, то есть Набережным Челнам, в 2025 году, работы начнутся и с Альметьевской агломерацией», – продолжил делиться планами ведомства Григорьев.

Однако председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию РТ Александр Тыгин скептично отнесся к такому плану, предположив, что за эти два-три года в Набережных Челнах и в Альметьевске с большой вероятностью появятся такие же проблемы, что и в Казани. Поэтому он предложил заменить последовательный порядок работы на параллельный.

«Так или иначе, челнинская проблематика тоже выстрелит. Сейчас там может новые Куюки создаются, а в 2025 году вы с ними будете героически бороться. Но возникает вопрос – а зачем, если можно сразу?», – аргументировал Тыгин.

Предложение повисло в воздухе, что, по всей видимости, заставило задуматься Григорьева.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вас назвали волшебником, пока не отрекайтесь»

По словам Григорьева, решение большинства вопросов займет около пяти лет. «Нужен пятилетний рывок по упорядочиванию всех вопросов, а дальше планомерная поддержка работы всех систем», – полагает он.

Глава института рассказал, что его учреждение использует для работы множество систем математического моделирования. Это транспортные, балансовые, экологические и другие модели. На основе этих данных специалисты комплексно оценивают и прогнозируют развитие той или иной территории.

Григорьев также сообщил, что пока его структура работает на площадке Минстроя РТ, однако весной этого года ведомство переедет в бывший ресторан «Парус» на Кремлевской набережной, который сейчас реконструируют.

«Вас назвали волшебником. Пока не отрекайтесь, попробуйте, может что получится», – пожелал удачи в работе руководителю Института Тыгин, завершая заседание.