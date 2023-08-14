«Пока вопрос не решается»: найдут ли 51 млрд рублей на инфраструктуру поселков в Казани

«За два года проложены и заменены трубопроводы в 22 поселках»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В поиске 7 млрд рублей

Количество жалоб жителей жилых массивов на водоснабжение за два года снизилось вдвое – с 380 в 2021 году до 144 в 2023-м. Об этом сообщил сегодня на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«В 2021 году из 97 жилых массивов проблемными оказались 34. За два года проложены и заменены трубопроводы в 22 поселках. В итоге мы фиксируем сокращение вдвое жалоб от жителей», – рассказал Гинятуллин.

Он подчеркнул, что в этом году выполняются работы по строительству, реконструкции и замене сетей водоснабжения в поселках Царицыно, Старые Горки, Малые Клыки, Новая Сосновка, Мирный и Станционные Дербышки. На эти цели направлено 300 млн рублей. В целом же необходимо провести работу на 7 млрд рублей.

Искандер Гиниятуллин: «На работы по строительству, реконструкции и замене сетей водоснабжения в поселках направлено 300 млн рублей. В целом же необходимо провести работу на 7 млрд рублей» Фото: kzn.ru

«К сожалению, вопрос пока не решается так, как нам бы хотелось. Благодаря федеральным программам модернизации коммунальных сетей водоснабжения «Водоканал» получит из различных источников около более 1.5 млрд рублей», – добавил спикер.

Он отметил, что на эти средства заменят 19 участков, но они предназначаются для участков многоквартирной застройки, поэтому в решении проблем поселков необходимо опираться на собственные ресурсы.

Ремонт дорог и освещение улиц

Далее Гиниятуллин озвучил обустройство дорог в поселках Казани, на которое с 2021 по 2023 год суммарно выделили около 2 млрд рублей. По его словам, к концу этого года около 30% поселковых дорог будут иметь асфальтное покрытие.

По словам Искандера Гиниятуллина, к концу этого года около 30% поселковых дорог будут иметь асфальтное покрытие Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В 2021 году общее освещение улиц в поселках составляло 56%. На сегодня этот показатель достиг 70%», – отметил замглавы исполкома, переходя к следующей проблеме.

Он добавил, что в этом году по программе ремонта будет построено еще 520 светоточек в различных поселках. «Стоимость ежегодно меняется из-за прироста новых жилых массивов, а также из-за изменения цен», – сказал Гиниятуллин.

При этом остается еще 230 улиц, где отсутствует централизованное освещение. На его установку требуется около 400 млн рублей.

В пригородах Казани не хватает мест под мусорные площадки

Важнейшая задача в поселках Казани – организация сбора и вывоза мусора. На сегодняшний день уже оборудовано 417 контейнерных площадок, но требуется строительство еще 198, заявил замглавы исполкома.

Он рассказал, что в прошлом году удалось создать и обновить 62 бункерные контейнерные площадки в 23 жилых массивах на бюджетные средства. В этом году предусмотрен 51 млн рублей на строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок. Уже определены 52 места для их размещения.

Важнейшая задача в поселках Казани – организация сбора и вывоза мусора Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«При строительстве площадок возникает проблема дефицита земли под них. Практически вся земля в поселках нарезана под дома, и остается только дорожная полоса, которая обычно является охранной зоной коммуникаций и не предназначена для строительства», – подчеркнул Гиниятуллин.

Он добавил, что собственники земли, на которой уже стоит контейнерная площадка, через суд добиваются ее сноса. Так, при имеющимся дефиците потеряно 25 мест сбора мусора. По этой причине замглавы исполкома рекомендовал Комитету земельных и имущественных отношений сразу резервировать землю под строительство контейнерных площадок.

На развитие инфраструктуры поселков Казани нужен 51 млрд рублей

Общая потребность в комплексном благоустройстве жилых массивов в текущих ценах оценивается почти в 51 млрд рублей. «Все это огромный пласт работы на благо жителей города, требующий целевого финансирования и поддержки не только на республиканском, но и на федеральном уровне», — сказал заместитель руководителя исполкома города.

По словам Метшина, добиться решения поселковых проблем можно только через целевые программы Фото: kzn.ru

По его словам, возможным вариантом решения проблемы может стать бюджетная программа «Поселок», аналогичная программе ремонта и замены инженерных сетей. «Я уверен, что она будет востребована не только в Казани, но и в других крупных мегаполисах страны», – подчеркнул Гиниятуллин.

Мэр города Ильсур Метшин в свою очередь отметил, что 51 млрд – это огромная сумма, но если разделить их на 220-230 тыс. жителей пригородов Казани, то цифры уже не кажутся такими большими.

«Не за один день скопились проблемы. Десятилетиями пригород Казани разрастался, но за последние лет двадцать там сосредоточилось около 1/6 части населения города», – сказал он.

По словам Метшина, добиться решения поселковых проблем можно только через целевые программы.

Фестиваль «Вкусная Казань» пройдет с 19 по 20 августа в столице Татарстана Фото: © «Татар-информ»

Гастрономический городок и центры психологической помощи

Другой темой совещания стал фестиваль «Вкусная Казань», который пройдет с 19 по 20 августа в столице Татарстана. В нем примут участие около 80 ресторанов, кафе, фермеров и самозанятых, сообщила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

«Фестиваль всегда вызывает интерес не только у посетителей, но и у участников, которых в этом году будет около 80: рестораны, кафе, фермеры, самозанятые и прочие», – сказал Санникова.

Основная концепция в этом году – «Гастрономический городок», ключевыми точками которого будут «Чаша» и Присутственные места Казанского Кремля.

Дарья Санникова: «Фестиваль всегда вызывает интерес не только у посетителей, но и у участников, которых в этом году будет около 80» Фото: kzn.ru

Также в мэрии обсудили создание 6 новых отделений Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Об них рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

Она отметила, что службы поддержки появятся в Приволжском районе, а также в микрорайонах «Салават Купере», Юдино и Дербышки.За первое полугодие 2023-го в центр обратились почти 23 тыс. человек, две трети из которых – молодежь. Она подчеркнула, что с начала СВО психологическую помощь получили 360 человек из семей мобилизованных.

День казанского жизнелюба пройдет в столице Татарстана 23 августа Фото: kzn.ru

Традиционное совещание по понедельникам в мэрии закрыли подготовкой к Дню казанского жизнелюба, который пройдет в столице Татарстана 23 августа. Подробнее об этом «Татар-информ» уже сообщал.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»