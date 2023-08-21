«Нельзя строить человейники без инфраструктуры»: почему вокруг Казани затормозили стройку

Руководством республики принято решение о наложении вето на выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Запрет коснется Лаишевского узла и Куюков

Власти Татарстана решили временно приостановить выдачу разрешений на строительство жилья в соседних со столицей республики муниципалитетах. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Руководством республики принято решение о наложении вето на выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани», — заявил Метшин.

Он также отметил, что запрет касается строительства многоквартирных домов в Лаишевском узле, в районе аэропорта и в Пестречинском районе вблизи Куюков. По его словам, сегодня из-за активного строительства сложился дисбаланс, который ведет к избыточной нагрузке на инфраструктуру Казани.

Метшин подчеркнул, что Раис Татарстана Рустам Минниханов уже несколько раз жестко требовал учитывать при возведении жилья наличие социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, но этого сделано не было.

Ильсур Метшин: «Продолжение строительства высотного жилья будет возможно только там, где позволяет дорожно-транспортная сеть и учтено развитие социальной инфраструктуры» Фото: kzn.ru

«Задний ход обойдется в разы дороже»

По словам мэра Казани, в будущем все разрешения на строительство будут выдаваться только на основе «четких, продуманных» документов территориального планирования соседних районов.

«Принято решение провести полный аудит. Мнение такое, что продолжение строительства высотного жилья будет возможно только там, где позволяет дорожно-транспортная сеть и учтено развитие социальной инфраструктуры», — пояснил он.

Метшин также выразил надежду, что застройщики с пониманием отнесутся к позиции властей республики.

«Нельзя телегу ставить впереди лошади. Десять лет мы об этом просили и говорили. Лучше притормозить сейчас, чем потом. Задний ход обойдется в разы дороже. Рассчитываем, что и застройщики нас поймут. Те, кто строит в казанской агломерации, не случайные люди, опытные строители, поэтому они должны понять, что условия проживания — это не только нахождение в квартире, не менее важно, как люди добираются до работы, учебы и возвращаются обратно», – сказал глава города.

Запрет касается строительства многоквартирных домов в Лаишевском узле, в районе аэропорта и в Пестречинском районе вблизи Куюков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Институт планирования разрабатывает мастер-план Казанской агломерации

Раис Татарстана Рустам Минниханов не раз критиковал хаотичную застройку под Казанью и жестко заявил, что не нужно превращать пригород в Шанхай. Чтобы остановить строительный беспредел, в республике по его поручению появился Институт пространственного планирования.

Например, деревня Куюки в Пестречинском районе давно превратилась в город-спутник Казани. Население ежегодно прирастает на 5 тыс. человек. Сейчас, по оценке, здесь живет более 50 тыс. жителей. В стихийно разрастающемся населенном пункте возникли сложности с социальной инфрастурктурой. Например, в школе, которую построили в 2021 году, сейчас учится около 3 тыс. человек – вдвое больше, чем положено по проекту. Каждый день жители Куюковского куста стоят в вечерних и утренних пробках из-за маятниковой миграции – работают люди в основном в Казани.

А проекты продолжали возникать. Например, исполком Казани только в апреле утвердил проект планировки двух новых микрорайонов на 200 тыс. квадратных метров жилья на окраине Казани возле Пестречинского района. Эксперты сразу говорили, что это бессмысленно без развития инфраструктуры.

Активно застраивается и «Лаишевский узел» в направлении аэропорта. До 2034 года здесь планируется возвести около 4 млн кв. метров жилья. «Для нас важно обеспечить эти перспективные площадки жилищного строительства необходимой инфраструктурой, дорожной, социальной», – комментировал «Татар-информу» заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Кудряшев. Ведомство в итоге привлекло несколько миллиардов рублей заемных средств на развитие инженерной инфраструктуры в районе.

На какой период введен мораторий, не раскрывается. Однако ранее заявлялось, что Институт планирования разработает мастер-план Казанской агломерации до конца года. Предполагалось, что с этого времени застройка будет вестись комплексно: жилые массивы будут возводиться с учетом транспортной инфраструктуры и сразу вместе с социальными объектами.

Из-за активного строительства сложился дисбаланс, который ведет к избыточной нагрузке на инфраструктуру Казани Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Несмотря на то что Казань – это третья столица, город очень маленький»

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев считает решение властей полностью оправданным, так как инфраструктура в указанных районах не справляется уже сейчас. По его словам, через полтора-два года без вмешательства в указанных направлениях случится дорожный и социальный коллапс.

«Несмотря на то что Казань – это третья столица, город очень маленький. И в самом городе почти не осталось места под застройку, из-за чего он будет расширяться. И чтобы избежать тех проблем, которые имеет та же Москва, где люди по два-три часа добираются на работу, вся стройка должна быть с уже спроектированной транспортной и социальной инфраструктурой. Нельзя строить “человейники” без нее. Да и в целом города так и должны развиваться», – считает Савельев.

Он также согласился с заявлением Ильсура Метшина о том, что данной проблемой нужно было озаботиться еще 10 лет назад. В пример он привел Горьковское шоссе, транспортные проблемы на котором привели к снижению спроса в направлении Зеленодольска, хотя оно очень перспективное.

Жилые массивы будут возводиться с учетом транспортной инфраструктуры и сразу вместе с социальными объектами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Речь идет не о запрете на строительство, а об обязательном аудите»

Савельев рассказал, что на застройщиков решение властей никак не повлияет, так как в постановлении правительства говорится не о запрете на строительство, а о проведении обязательного аудита. «То есть перед стройкой нужно сделать так, чтобы была социальная и транспортная инфраструктура», – поясняет эксперт.

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова также не видит глобальных проблем для застройщиков, однако дополнительные сложности у них все-таки возникнут.

По ее словам, те, у кого сейчас есть земля, но нет разрешения на строительство, получат его не так быстро, как раньше, что связано с более серьезным подходом к документации, чем раньше.

«В любом случае эта новость говорит о том, что станет жить лучше, но для застройщика это будет не легче. Но в конечном результате от этого все выиграют», – считает эксперт.