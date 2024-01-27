Единение снегом, миллиарды на ветхие сети и огонь Киева по своим: обзор событий недели

Такого аномального снегопада в республике давно не наблюдалось

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан занесло: аномальный снегопад сплотил жителей республики

Запоминающееся событие недели – снежный апокалипсис, обрушившийся на жителей Татарстана. Такого аномального снегопада в республике давно не наблюдалось.

Побиты былые исторические снежные «достижения». Рекорд был установлен 19 января, когда выпало 19,8 мм осадков, затем 20 января выпало 16 мм. Предыдущие рекорды были зафиксированы в 1966-м (11,7 мм) и 1931 годах (14,9 мм).

За 6 дней, с 17 по 22 января, в Казани выпало 49 мм осадков, что эквивалентно полуметровому сугробу. На дороги, по некоторым подсчетам, выпало более одного миллиона тонн осадков — и это без учета поселковых и дворовых дорог. Всего же за неполный январь выпало 73,2 мм осадков (159% месячной нормы), из-за чего был объявлен план «Буран».

Чтобы хоть как-то расчистить дороги и улицы, например, в Казани, пришлось с 17 по 22 января вывезти 157,2 тыс. тонн снега, из них на снегоплавильные пункты – 65,2 тыс. тонн. Всего за месяц с казанских дорог убрали 320 тыс. тонн снега, а с начала зимы – 680 тыс. тонн, что почти на 100 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уборкой дворовых территорий от снега в Казани занимаются 2,3 тысячи дворников, задействовано 162 единицы спецтехники, дополнительно было привлечено 78 единиц арендной техники, рассказал замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Чтобы хоть как-то расчистить дороги и улицы в Казани, пришлось с 17 по 22 января вывезти 157,2 тыс. тонн снега Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Набережных Челнах, по словам первого замруководителя горисполкома Ильи Зуева, с начала зимнего периода вывезено 711 тыс. кубометров снега. Для сравнения: за аналогичный период в прошлом году этот показатель составил всего 347 тыс. кубометров, то есть вдвое меньше.

Снегом плотно накрыло весь Татарстан – на дорогах наблюдались и до сих пор наблюдаются длинные пробки, а в продуктовых магазинах опустели полки с некоторыми видами продуктов из-за того, что были трудности с подвозом новых партий. Появились проблемы и с вывозом мусора. К настоящему времени вопросы с наличием продуктов на полках магазинов и вывозом мусора решены.

И здесь жители Татарстана проявили две совершенно противоположные реакции. Одна часть общества, лежа на диване, стала обвинять муниципальные власти и жилищно-коммунальные службы в неготовности к скорой ликвидации таких катаклизмов. Мол, мы платим коммунальные платежи и налоги, вот и извольте все быстренько почистить от снега. Другая часть общества просто взяла в руки лопаты и вышла на улицы убирать этот самый снег. Тысячи татарстанцев вышли на подмогу коммунальщикам, а соцсети были буквально заполонены их постами. Явление было настолько массовым, что носило характер коллективного флешмоба.

Именно так формируется здоровое гражданское общество. Люди видят, что спецтехника не справляется – на месте, где убрали снег, через пару часов опять появляется сугроб. Винить в этом коммунальщиков и власти неконструктивно, объективно видно, что это самое настоящее стихийное бедствие. Когда за один день выпадает месячная норма осадков – это ненормально. И беду эту следует ликвидировать всем миром, в том числе с собственным участием.

Так что снежный апокалипсис помимо неприятностей подарил нам пример самоорганизации того самого гражданского общества, о котором говорят как об основе политической жизни в любом цивилизованном государстве.

В Москве прошел форум «Родные – Любимые», приуроченный к Году семьи в РФ. Президент России Владимир Путин лично дал старт Году семьи Фото: kremlin.ru

Запылали домашние очаги: на московской ВДНХ завершился Всероссийский форум «Родные – Любимые»

Значимое событие недели – в Москве прошел форум «Родные – Любимые», приуроченный к Году семьи в РФ. Президент России Владимир Путин лично дал старт Году семьи.

Татарстан на форуме представила уникальная трудовая династия Гайфуллиных-Сафиных из Набережных Челнов, которая покорила москвичей и гостей столицы не только богатой семейной историей и преданностью делу (в общей сложности все члены семьи проработали на КАМАЗе 279 лет), но и своей невероятной сплоченностью и любовью друг к другу.

Для членов жюри и гостей форума Гайфуллины-Сафины провели в павильоне Татарстана мастер-класс по татарским танцам «Айда потанцуем», научили собирать 3D-модели машин, а затем в театрализованном формате рассказали о развитии родного города и предприятия, угостили чаем с чак-чаком и выпечкой собственного приготовления, а затем вручили тюбетейки и платки ручной работы. Многодетное семейство автомобилестроителей КАМАЗа поделило первое место в конкурсной программе «Династии России» с другой семьей.

Чтобы окончательно покорить столичную публику, Татарстан подарил девяти счастливым российским семьям поездки в республику. Обладателей «туров выходного дня в РТ» выбирали совершенно случайно среди активных посетителей форума.

На форуме состоялось интересное и символичное действо – торжественная церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России». Огонь для «Сердца России» привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме – с родины святых Петра и Февронии. Трогательная история их чистой любви — одна из любимых в России.

Среди первых регионов страны, куда доставили огонь семейного очага «Сердце России», оказался и Татарстан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Примечательно, что среди первых регионов страны, куда доставили огонь семейного очага «Сердце России», оказался и Татарстан. Так, в Казань огонь в специальной лампаде доставили Самат и Сюмбель Зиятдиновы. Это та самая красивая молодая пара, которая зарегистрировала свой брак на полях Международной выставки-форума «Россия» в рамках Дня Татарстана 2 декабря прошлого года. Огонь разместят в Центре семьи «Казан» — одном из самых узнаваемых зданий столицы РТ.

Такие мероприятия, посвященные семье, чрезвычайно нужны в нынешнее время, когда у нашего государства есть прагматичный интерес к тому, чтобы семьи создавались активнее. В семье закладываются наши культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт.

Демографическая ситуация в России сегодня сложная – численность населения страны может сократиться примерно на 3,2 млн человек к 2030 году в сравнении с 2023-м, если не учитывать «новые регионы», спрогнозировал Росстат в сентябре прошлого года. Это совершенно недопустимо для такой страны, как наша.

Исправить ситуацию можно только через культивирование семейных ценностей и поднятие уровня благосостояния российских семей. Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, и если с семьями будет все в порядке, то и демография наладится.

ВСУ сбили самолет Ил-76, в котором Россия везла украинских военнопленных для обмена Фото: стоп-кадр видео

Огонь по своим: киевский режим сбил российский самолет с освобожденными из плена украинскими военными

Чрезвычайное происшествие недели – ВСУ сбили самолет Ил-76, в котором Россия везла украинских военнопленных для обмена. Самолет был сбит в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Тела военнопленных ВСУ выдадут Украине с двумя условиями: первое – если наши специалисты получат образцы ДНК военнопленных для идентификации их личностей, и второе – если Киев организует их транспортировку для захоронения у себя на родине.

В обшивке сбитого Ил-76 найдены поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий от поражающих элементов, рассказали РИА Новости в экстренных службах. Как сообщает France Info со ссылкой на источник, самолет мог быть сбит из американского ЗРК Patriot. США проверяют данные о том, что для его уничтожения применялось американское оружие, заявили в Пентагоне. Найденные бортовые самописцы сбитого Ил-76 доставлены в Москву, сообщает ТАСС.

Казалось бы, яснее ясного – борт сбит с территории Украины. На это указывает вся имеющаяся фактура.

У украинцев сначала пошли бравурные сообщения о сбитом военном самолете Ил-76, якобы начиненном ракетами для С-300. Однако после заявления Минобороны РФ о военнопленных ВСУ все «переможные» сообщения были удалены.

Возникает вопрос: «Почему это произошло?» Списать на разгильдяйство украинцев или бардак вряд ли получится.

Во-первых, Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Во-вторых, обслуживание американской установки ЗРК Patriot требует очень высокой квалификации. И операторы наверняка должны были владеть всей доступной информацией о движущемся транспортном самолете, который, вопреки военным нормам, летел без сопровождения, потому что украинцы были заранее предупреждены.

В-третьих, по предварительной информации, три ракеты ЗРК были запущены из населенного пункта Липцы Харьковской области. А это довольно близко к линии боевого соприкосновения и всего в 10 км от российской границы. Направить штучный дорогостоящий американский ЗРК на такое опасное задание можно было только при заранее подготовленной и продуманной миссии, которая заключалась в том, чтобы сбить российский транспортник.

В обшивке сбитого Ил-76 найдены поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий от поражающих элементов Фото: стоп-кадр видео

Так, что версия с бардаком и случайностью малоубедительная. Самолет с военнопленными был сбит намеренно, украинские военные прекрасно знали, кто там летит, и работали, рискуя собой, на поражение этой цели. Отсюда главный вопрос: «Зачем украинцы убили своих же?» И здесь возможны варианты: либо это сделали, чтобы украинцы не сдавались в плен, либо внутри украинской власти идут разборки и самолет сбили, чтобы подставить друг друга, либо это вообще дело рук американцев, направлявших операторов американского же ЗРК.

В принципе, того, кто это сделал, с головой выдает реакция на случившееся. Так, например, свои комментарии по инциденту уже дали Пентагон и Белый дом США. Общий лейтмотив: «мы ничего не знаем» и «мы не имеем к этому отношения». Это при том, что западная спутниковая группировка и западная аэроразведка тщательно и качественно мониторят эту местность и делятся разведданными с украинскими военными. И если бы самолет был сбит российской стороной, то сейчас западные политики носились бы с подтверждающими это разведдаными как с писаной торбой. Пуск ракет ЗРК отследить не так уж сложно. Раз молчат, значит, знают неудобную для себя информацию.

Что касается официальной реакции украинцев, то она тоже очень характерна. На срочном заседании ООН, созванном по инициативе российской стороны, украинская представительница Кристина Гайовишин не стала отрицать причастность Киева к поражению самолета. Мол, сбили и сбили, не знали, кто там летит. При этом даже из украинских военных никто не заявлял официально и публично, что Россия не согласовывала маршрут пролета самолета с военнопленными ВСУ. Выходит, знали, кто летит?

В любом случае показательно, что своим враньем и молчанием Запад и украинцы продолжают закапывать сами себя, ведь с каждым часом все больше и больше фактуры появляется у российских следователей, возбудивших, кстати, уголовное дело по террористической статье.

На срочном заседании ООН представитель России Дмитрий Полянский заявил:

«Интересно, как западная общественность будет теперь переваривать уничтожение ВСУ еще одного самолета. Замолчать и «замотать» это преступление киевскому главарю на сей раз будет гораздо сложнее, ведь у всех погибших пленных украинцев есть семьи, которые с нетерпением ждали их возвращения и верили, что власть свою часть договоренности выполнит. А в итоге режим в Киеве дважды принес этих несчастных в жертву, сначала бросив их на передовую в качестве «пушечного мяса», а затем, после того как российские войска сохранили им жизнь, вероломно расстреляв перевозивший их самолет из зенитных установок».

Состояние инженерных сетей в Татарстане вызывает большие вопросы и проблема их изношенности требует комплексного решения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Нужны сотни миллиардов: на коллегии Минстроя РТ озвучили цену ремонта изношенных коммунальных сетей

Январь и февраль – традиционное время проведения итоговых коллегий министерств и ведомств Татарстана. На этой неделе стоит выделить итоговую коллегию Минстроя РТ.

На заседании было озвучено, что строительная отрасль Татарстана вновь побила рекорд жилищного строительства – было введено в эксплуатацию свыше 3,4 млн квадратных метров жилья. Таким образом, республика сохранила за собой лидерство по этому показателю в Приволжском федеральном округе и заняла среди регионов страны шестое место.

Главным драйвером жилищного строительства служат льготные ипотечные программы: количество займов выросло на 67,2%, на первичном рынке рост составил 64,7%. Кроме того, в прошлом году удалось закрыть вопрос обманутых дольщиков: в декабре в Казани были сданы два последних объекта, включенных в единый реестр проблемных объектов.

Но такой выдающийся результат по вводу нового жилья имеет и изнанку – резко растет нагрузка на коммунальные сети. Кроме того, они и сами по себе сильно изношены. И об этом тоже говорилось на коллегии. Генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев рассказал, что запас прочности систем теплоснабжения исчерпывается. По его словам, их износ растет по причине недостаточного уровня их замены. В крупных городах износ превышает 50%.

Присутствовавший на коллегии министр строительства ЖКХ России Ирек Файзуллин, в свою очередь, подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры – это основа основ для муниципальной власти. «Мы видим, что есть износ сетей. У нас миллиард километров сетей по стране и 300 миллионов из них нужно модернизировать», – сказал он.

Ирек Файзуллин подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры – это основа основ для муниципальной власти Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Состояние инженерных сетей в Татарстане вызывает большие вопросы, и проблема их изношенности требует комплексного решения, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Тарифная политика была такой, чтобы тарифы не повышать. Инвестиционной составляющей не было, и сейчас все удивились, почему у нас в таком состоянии находятся инженерные сети. Наши расчеты только по республике – это 200-300 млрд рублей минимум, чтобы эти вопросы решить. Мы видим – то тут, то там аварии. Вот в Чистополе аварии были, сегодня – в Казани», – сказал Минниханов.

Все верно, но вопрос только в одном – где взять эти деньги для Татарстана? Ведь эта сумма, по сути, равна годовому бюджету республики. Таких сумм для решения проблемы износа сетей в ней и близко нет. Так, например, «Татэнерго» в прошлом году направило свыше 3,1 млрд рублей на ремонт тепловых сетей и еще почти 1,8 млрд – на тепловые источники. Что очень и очень мало.

Регионы не могут самостоятельно решать проблему гигантских инвестиций в обновление энергосетей, следовательно, это должно взять на себя федеральное правительство. Там тоже начали это осознавать – в федеральный бюджет 2024-2025 годов заложено около 150 млрд рублей на обновление коммунальных сетей. В масштабах всей страны тоже немного, но это говорит о том, что есть понимание того, как решать проблему. Однако на решение проблемы износа сетей уйдут долгие годы – такова реальность.

Повышенный интерес на этой неделе вызвала итоговая годовая коллегия Минздрава РТ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Коллегия Минздрава РТ: пересадка органов и падение смертности

Повышенный интерес на этой неделе вызвала еще одна итоговая годовая коллегия – Минздрава РТ. Здесь тоже было чем похвалиться: общая смертность в Татарстане в 2023 году снизилась на 4,5% в сравнении с 2022-м. Конечно, в значительной мере на этот показатель повлияло затухание коронавирусной пандемии – в 2022 году вирус бушевал еще довольно сильно.

По словам министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина, в сравнении с доковидным 2019 годом удалось снизить смертность населения от болезней сердца и сосудов, а также от рака – на 7%. Также жители РТ реже умирали из-за инфекций (снижение составило 35,9%) и психических заболеваний (57,9%). Уровень младенческой смертности в Татарстане составил в прошлом году 3,1 случая на тысячу детей, родившихся живыми, что ниже показателя 2022 года года на 6,1%.

Еще один важный интегральный показатель для здравоохранения – это ожидаемая продолжительность жизни. В 2023 году в Татарстане она составила 75,4 года. Среди субъектов РФ республика занимает по этому показателю 12-е место, в ПФО Татарстан – лидер. По словам министра здравоохранения, в планах на 2024 год повысить эту цифру до 75,57 года.

Как видим, по базовым интегральным показателям работу медиков в Татарстане в прошлом году можно охарактеризовать только положительно. Для организации качественной медицинской помощи в Татарстане выделяются серьезные деньги.

«За прошлый год на здравоохранение по республике были выделены значительные ресурсы – порядка 119 млрд рублей, в том числе и федеральная поддержка, ОМС», – отметил Рустам Минниханов на коллегии. Из этих средств 14 с лишним миллиардов рублей было вложено в строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений.

Интересная тема, прозвучавшая на коллегии, – развитие таких прорывных направлений, как пересадка органов. Трансплантация часто становится единственным способом спасения жизни и восстановления здоровья жителей республики. За прошедший год в Татарстане провели 213 трансплантаций органов. Сейчас в республике проводятся операции по пересадке печени, почек, сердца и костного мозга. И их количество с каждым годом растет.

Особое место на коллегии заняла тема специальной военной операции.

«Отдельно хочу выразить слова благодарности медицинским работникам, которые призваны или мобилизованы в зону СВО. Они самоотверженно выполняют свои задачи, огромную помощь оказывают для победы», – отметил Раис Татарстана.

Медицинская отрасль Татарстана столкнулась в последнее время с небывалыми вызовами – чего стоила только пандемия коронавируса. Но ей удалось не только выстоять, но и повернуть в положительную сторону базовые интегральные медицинские показатели – снизить общую и младенческую смертность, увеличить продолжительность жизни. Татарстанские медики в боевых условиях спасают жизни наших солдат на СВО. Низкий им поклон за нелегкий самоотверженный труд!