«Снег нас объединил»: как мощная стихия сплотила татарстанцев

Фото: t.me/abd_vsegdaryadom

Казанцы расчищают дворы из-за аномальных снегопадов

В столице Татарстана многие жители по собственной инициативе вышли убирать занесенные в результате снежного шторма дворы. Так, на борьбу со стихией вышли жители домов, обслуживаемых управляющей компанией «Всегда рядом».

«Этот снегопад сплотил нас и жителей. По всем дворам люди вышли на помощь дворникам. Где-то 5, где-то 10 человек. В некоторых дворах даже 20 человек. Люди помогают дворникам», — сообщил «Татар-информу» Александр Туркин.

По штату у УК «Всегда рядом» числятся 17 дворников, но последние три дня работают порядка 36 человек, рассказал Туркин. Несмотря на дополнительно привлеченных работников, дворы заметает снегом очень быстро.

Подобных примеров очень много. Так, жители казанского дома № 93 по ул. Зорге также вышли расчищать дворовую территорию из-за аномальных снегопадов.

«У нас сегодня на Зорге, 93 вышли убирать двор очень много людей — процентов 30 жильцов от всего дома. У управляющей компании даже пришлось брать лопаты, потому что не у всех есть, не всем хватало. Все чистили: и у подъездов, и тротуары, и проезжую часть. Даже с козырьков пришлось снег скидывать», — рассказала старшая совета многоквартирного дома Марта Патранина.

Казанцы понимают, что снегопады аномальные, поэтому нужно помогать дворникам. «Люди прежде всего для себя это делают, потому что действительно много снега», — добавила Патранина.

В МУП «Метроэлектротранс» поблагодарили казанцев, которые в сложных метеоусловиях приходят на выручку другим. Накануне из снежной ловушки казанцы вытащили несколько троллейбусов.

«Радуют случаи, когда люди приходят на выручку друг другу в сложных ситуациях. А таких моментов немало. От всего нашего коллектива выражаем благодарность неравнодушным гражданам, которые сегодня оказали нашим водителям помощь в движении троллейбусов, застрявшим в снегу!» — написали в телеграм-канале предприятия.

План «Буран» в Казани продлили до 22 января

Это снегопад самый мощный за последний пять лет, сегодня после двух часов дня ожидается еще больше осадков.

«Просьба отнестись к ситуации с пониманием, дать службам время на работу и по возможности проведывать соседей и беречь себя», — призвали в мэрии Казани.

В столице Татарстана продлили план «Буран» до 22 января включительно. Дорожные службы задействуют весь свой потенциал для оперативной очистки городских территорий.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Согласно сведениям Гидрометцентра Татарстана, за последние трое суток в городе выпало 29 мм осадков — это 63% от месячной нормы.

Среднесуточный выход техники составил 1 054 единицы. Во время снегопадов в первую очередь выполняется разметание и обработка дорог, усиливают работу по вывозу снега. Особое внимание уделяют расчистке магистральных и второстепенных дорог, внутриквартальных проездов, остановочных карманов и тротуаров.

Для бесперебойной работы был организован подвоз горячего питания на маршруты уборки дорог для водителей спецтехники. Кроме того, временно ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город, что позволяет минимизировать возникновение заторов.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«Челнинцы всегда активны в преодолении вызовов»

Мэрия Челнов поделилась фотографиями челнинцев, которые решили помочь городским службам расчистить дворы.

«ТОС вместе с жителями 29-го, 63-го и 69-го микрорайонов дружно работают, очищая от снега придомовые территории и дороги. Лопатки взяли и малыши», — написали в телеграм-канале власти автограда.

Ранее днем «тимуровцами» стали и жители домов № 16/10, 31/16, 31/17, 40/03.

Фото: t.me/nabchelnyofficial

Сегодня челнинцы также вышли на «воскресник». Активные жильцы домов 31/09/2, 65/15, 59/07, 64-го, 59-го, 12-го комплексов ранним утром убрали снег у подъездов. Они объединились в домовом чате и приняли решение помочь дворникам.

Председатель ТОС поблагодарил за помощь: «Спасибо, что пришли, не болейте, будьте здоровы». А сами челнинцы отметили, что снегопад даже помог им сдружиться с соседями.

Фото: t.me/nabchelnyofficial

Помимо этого, ведется расчистка городских проспектов. И здесь на помощь пришли активные жители города. На общественные пространства города с лопатами вышли студенты и школьники.

Они поработали в парке Победы, на Боровецком бульваре, бульварах Кереселидзе, Юных Ленинцев и Энтузиастов, в парке «Гренада», на набережной Тукая, в сквере имени Титова. Убрали территорию и в «Тридевятом царстве», на площади Высоцкого, площади перед ДК «Энергетик».

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Уборка продолжилась на придомовых территориях 54/01, 27-го, 28-го, 53-го, 54-го, 64-го и 65-го микрорайонов Автозаводского района вместе с представителями ТОС вышли на очистку от снега своих дворов.

«Весь наш двор в едином порыве вышел убирать снег. Спасибо Богу, он объединяет нас в трудные минуты. Вон сколько народу: вышло много семей», — поделился впечатлениями житель дома 54/01 Александр.

Помимо этого, сегодня на трамвайные пути Набережных Челнов выведена спецтехника, также снег с рельс убирает специальный трамвайный вагон. На дороги автограда вышло 395 машин МУП ПАД, ПКО и управляющих компаний вместе с более чем 1100 специалистами.

С 18 января выполнено 2564 рейса для вывоза снега, в том числе только сегодня ночью — 409. Спецтехника вывезла из города почти 50 тыс. куб. метров снега, из них сегодня ночью — почти 8 тыс.

Фото: t.me/nabchelnyofficial

«Активно боремся со снегопадом. Все работают не покладая рук. Челнинцы всегда активны в преодолении вызовов. И с этим вызовом справимся!» — прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсети руководитель исполкома автограда Фарид Салахов.

«Снегопад помог нам сдружиться с соседями»

Жители Нижнекамского района Татарстана также присоединились к республиканскому «флешмобу» по расчистке снега. Соответствующими кадрами поделился начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами райисполкома Александр Крук.

«Снегопад помог нам сдружиться с соседями. Общение началось с сообщения в домовом чате, где поступило предложение построить горку детям. Жители дома взяли в руки лопаты занялись уборкой своего двора. Давайте жить дружно!» — написал он на своей странице во «Вконтакте».

Фото: страница Александра Крука во «Вконтакте»

Глава района Рамиль Муллин также заявил, что при совместных усилиях «добро становится во сто крат сильнее». Он рассказал о непростой ситуации, которая возникла при перевозке детей на трассе.

«Непогода последних дней нарушила планы многих людей. Сотни единиц транспорта не смогли продолжить свой путь по трассе. Метель настигла в дороге водителей большегрузов, автобусов. Сегодня в лагере „Чайка“ расселили детей из Башкирии. Автобус с 13 ребятами и 5 сопровождающими ехал на конкурс, но не смог продолжить свой путь. Гости накормлены, устроены на ночлег и смогут здесь оставаться до тех пор, пока погода не позволит продолжить дорогу», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/moynizhnekamsk

Начальник пресс-службы администрации Нижнекамского района Яна Комарова-Енькова уточнила «Татар-информу», что дети и сопровождающие на данный момент остаются в лагере — до улучшения погодных условий.

Тем временем горожане продолжают расчищать дороги у подъездов.

Фото: t.me/moynizhnekamsk

«Наш двор сегодня был самым дружным»

Жители Нурлата на фоне обильных снегопадов решили помочь городским коммунальным службам. Так, жильцы дома № 6 по улице Карла Маркса очистили от снега свой двор.

«Наш двор сегодня был самым дружным. На борьбу со снегом вышли 13 человек», — рассказали активисты.

Фото: «Нурлат-информ»

Среди жителей – 64-летняя Татьяна Соловьева, которая занимается уборкой снега на постоянной основе.

«Не зря говорят, что в движении жизнь. В ногоквартирном доме физическую силу особо некуда приложить. Многие соседи-пенсионеры с утра отправляются гулять со скандинавскими палками в руках. И мне сын предлагал купить такие же, но я отказалась. Несколько раз в день выхожу во двор с веником или лопатой, так поддерживаю свое здоровье. К тому же дарю людям радость», — признается Татьяна Соловьева.

Фото: «Нурлат-информ»

Еще один житель Нурлата — инженер по газу дома-интерната для престарелых и инвалидов Вячеслав Итрин — для более эффективной чистки снега собрал специальное устройство на основе списанной инвалидной коляски, состоящее из полотен трех пластиковых лопат.

«Когда снег кидаешь лопатой, ширина берется маленькая, значит, и чистить придется дольше. А у этой конструкции ширина захвата большая, и перемещается легко благодаря большим колесам», — рассказал мужчина.

Фото: «Нурлат-информ»

Отмечается, что этой конструкцией пользуются уже третью зиму. Кроме нее, есть еще и «комбайн» для снегоуборки, который мужчина соорудил на базе мотоблока. Житель Нурлата также создал электрический подъемник для овощей в подвале дома-интерната и прачечной, а также автоматические ворота, которые собирал вместе со слесарем Андреем Шадровым.

«Прилагаем все усилия»

Стоит отметить, что к «снежному флешмобу» присоединился весь Татарстан — Агрызский, Алексеевский, Арский, Буинский, Зеленодольский, Лаишевский и многие другие районы.

Глава Агрызского района РТ Ленар Нургаянов проинформировал подписчиков своего Telegram-канала, что в Агрызе продолжаются работы по уборке снега.

Фото: t.me/lenarnurgaynov/

«Прилагаем все усилия», — заверил он. Руководитель муниципалитета поблагодарил все коммунальные службы, которые работают в безостановочном режиме. Речь идет о МУП «Управление строительства», ООО «Брус» и КФХ «Халим».

Отдельно Нургаянов упомянул жителей города, которые «протянули руку помощи в период обильного снегопада и помогли на своих территориях».

Жильцы дома Ленина 33А в Зеленодольске выразили огромную благодарность ЖК «В центре» за очистку придомовой территории от снега.

«Понимая загруженность в связи с обильными снегопадами, мы и не надеялись, что уже сегодня утром к нам приедет спецтехника. Однако уже в восемь утра началась уборка, на участках, где трактор не мог подъехать, оперативно и слаженно работали дворники совместно с жителями дома», — написали они.

Фото: t.me/zel_official

В свою очередь, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев отдельно поблагодарил жильцов, которые выходят на подмогу дворникам. «Зеленодольцам, которые выходят с лопатами и помогают очищать дворы — отдельная благодарность! Заявки в управляющие компании поступают оперативно», — отметил мэр.

В Алексеевском районе к уборке дворов присоединились даже малыши

В целом, у жителей республики преобладает позитивное настроение, несмотря на непростые погодные условия.

В Алексеевском районе к уборке дворов своих домов от снега присоединились дети. Соответствующий мотивирующий видеоролик администрация муниципалитета выложила в своем Telegram-канале.

В пресс-службе не без самоиронии замечают, что «что-то пошло не так, и в кадре оказались дети, коты и собаки» — вместо обычных взрослых жителей, занятых уборкой снега.

Судя по видео, участие детей в процессе уборки снега, несмотря на их усилия, скорее символическое. Поэтому власти района и предлагают: «Что ж! Давайте поднимем друг другу настроение!».

Фото: t.me/a_metshin

Депутат Госдумы Айдар Метшин также считает, что такая снежная зима — это естественно, это то, что подарил людям Всевышний. Парламентарий рассказал «Татар-информу», почему сам решил расчистить снег возле своего дома.

«Это никакой не пример, это желание сделать так, чтобы во время этой зимней сказки ты хорошо себя чувствовал», — сказал Метшин.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

После метелей и снегопадов на Татарстан обрушатся 25-градусные морозы

Завтра, 22 января, в Татарстане ожидается резкое понижение температурного фона. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Местами по республике ночью и утром понедельника прогнозируется понижение температуры воздуха до −25 градусов, отмечают синоптики.

Вместе с тем в темное время суток в отдельных районах РТ будет идти небольшой снег и сохранятся метели с ухудшением видимости до одного-двух километров, а также сильный ветер порывами от 15 до 16 м/с.

В воскресенье в Татарстане также сохраняется непогода. Синоптики прогнозируют сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный южный ветер порывами до 20 метров в секунду.

На дорогах сохранятся снежные заносы и сильная гололедица. В Гидрометцентре РТ отмечают, что к вечеру температура воздуха понизится до −12 градусов.