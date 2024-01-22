«То тут, то там аварии, нужно 200-300 млрд»: какие задачи Минстрою поставил Минниханов

Марат Айзатуллин: «Сегодня строительный комплекс – крупнейший сектор экономики Татарстана»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Крупнейший сектор экономики»

«Сегодня строительный комплекс – крупнейший сектор экономики Татарстана, которому принадлежит порядка 7% в валовом региональном продукте», – с таких слов начал заседание коллегии министр строительства архитектуры и ЖКХ республики глава ведомства Марат Айзатуллин.

Среди основных показателей министр выделил:

рост на 14% объема подрядных работ. Оборот в этой сфере оценивается в 700 млрд рублей;

объем оказанных услуг организаций жилищно-коммунального комплекса составил 59,5 млрд рублей – на 14,5% больше, чем в 2022 году;

зарплата работников ЖКХ за год увеличилась на 11,4% и составила 43 тыс. рублей;

зарплата строителей выросла на 8,3% – до 51,3 тыс. рублей;

численность работников в строительной отрасли выросла на 14,4%;

снижение численности рабочих в ЖКХ на 1,1%.

Отдельно Айзатуллин подчеркнул проблему нехватки подготовленных кадров. По его словам, в Татарстане ежегодно выпускают около 5 тыс. специалистов – столько же, сколько составляет потребность рынка. Однако необходимо не только привлечь молодежь в профессию, но и удержать их в отрасли, а также повысить престиж рабочих специальностей.

В прошлом году Татарстан побил свой собственный рекорд — было введено в эксплуатацию свыше 3,4 млн квадратных метров жилья Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан побил свой собственный рекорд

Переходя к жилищному строительству, министр отметил, что в прошлом году Татарстан побил свой собственный рекорд — было введено в эксплуатацию свыше 3,4 млн квадратных метров жилья.

«Татарстан сохранил за собой лидерство в Приволжском федеральном округе. Среди регионов страны — шестое место», — добавил он.

По словам Айзатуллина, продажи жилья демонстрируют устойчивый рост. Главным драйвером служат льготные ипотечные программы: количество ипотечных займов выросло на 67,2%, на первичном рынке рост составил 64,7%.

Кроме того, в прошлом году удалось закрыть вопрос обманутых дольщиков: в декабре 2023-го в Казани были сданы два последних объекта, включенных в единый реестр проблемных объектов, — это паркинги домов по улице Академика Губкина.

«Всего с 2007 по 2023 год в республике введено в эксплуатацию 146 проблемных объектов долевого строительства, в которых жилье получили свыше 18,6 тыс. дольщиков», — подчеркнул министр.

Сария Сабурская: «По направлению благоустройства и инфраструктуры поступило свыше 39 тыс. обращений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В крупных городах износ теплосетей превышает 50%»

При этом в республике сохраняется ряд проблем в основном в области жилищно-коммунального хозяйства. По словам Уполномоченного по правам человека в Татарстане Сарии Сабурской, Минстрой РТ в системе народного контроля отвечает за четыре направления. В прошлом году по ним поступило более 43 тыс. обращений от жителей республики.

«По направлению благоустройства и инфраструктуры поступило свыше 39 тыс. обращений. Граждане сообщают о неудовлетворительном состоянии территорий домов, детских площадок, общественных пространств, а также дорог и отсутствии уличного освещения», – сказала Сабурская.

При этом в прошлом году по вопросам благоустройства положительно решено более 22 тыс., или 81% от обращений граждан.

Запас прочности систем теплоснабжения исчерпывается. Износ тепловых систем растет по причине недостаточного уровня их замены Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, проблемы сохраняются в коммунальной инфраструктуре, в частности связанные с сетями теплоснабжения. Генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев рассказал, что отрасль теплоснабжения на сегодняшний день находится не в лучшем состоянии.

«Запас прочности систем теплоснабжения исчерпывается. Износ тепловых систем растет по причине недостаточного уровня их замены. В крупных городах износ превышает 50%», – заявил он.

При этом «Татэнерго» в прошлом году направило свыше 3,1 млрд рублей на ремонт тепловых сетей и еще почти 1,8 млрд – на тепловые источники.

Ирек Файзуллин подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры – это основа основ для муниципальной власти Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Миллиард километров сетей по стране, и 300 млн из них нужно модернизировать»

Министр строительства России Ирек Файзуллин в свою очередь подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры – это основа основ для муниципальной власти.

«Мы видим, что есть износ сетей. У нас миллиард километров сетей по стране, и 300 млн из них нужно модернизировать», – сказал Файзуллин.

Он также поблагодарил стройкомплекс Татарстана за качественную работу без срыва сроков в новых регионах России – в Лисичанске, Рубежном, а также в Мариуполе.

«200-300 млрд минимум, чтобы эти вопросы решить»

Состояние инженерных сетей в Татарстане вызывает большие вопросы и проблема их изношенности требует комплексного решения, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, выслушав доклады участников.

Рустам Минниханов: «Тарифная политика была такой, чтобы тарифы не повышать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тарифная политика была такой, чтобы тарифы не повышать. Инвестиционной составляющей не было, и сейчас все удивились, почему у нас в таком состоянии находятся инженерные сети. Наши расчеты только по республике – это 200-300 млрд минимум, чтобы эти вопросы решить. Мы видим – то тут, то там аварии. Вот в Чистополе аварии были, сегодня – в Казани», – сказал Минниханов.

Руководитель республики напомнил, что ранее тарифная политика была ориентирована на недопущение повышения цен и не предусматривала инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Он также отметил, что количество жалоб на коммунальное хозяйство увеличивается. «Люди становятся более требовательными. Мы должны оперативно реагировать. Вопрос о состоянии коммунальной инфраструктуры очень серьезный», – подчеркнул Раис РТ.

«И, конечно, должно соблюдаться качество выполненных работ. Должны быть более жесткие решения и по проектным работам, и инспекция Госстройнадзора должна быть более пристальной» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Необходимо исключить возможность коррупции в строительстве

Переходя к вопросу строительства новых сооружений, Минниханов заявил, что в Татарстане необходимо обеспечить эффективное использование бюджетных средств и исключение возможности коррупционных и иных злоупотреблений на всех этапах строительства – от разработки проектных решений и до непосредственной приемки работ.

«И, конечно, должно соблюдаться качество выполненных работ. Должны быть более жесткие решения и по проектным работам, и инспекция Госстройнадзора должна быть более пристальной», – сказал он.

Минниханов также отметил, что следует не допускать случаев завышения стоимости оборудования и материалов, объемов выполняемых работ.

Кроме того, важно готовить правильные техзадания, а также собирать точную информацию по садикам, школам, которые строятся, чтобы в них не было завышений по местам. «Собрать с округи данные по нужному количеству перед строительством. И то же самое относится к капитальному ремонту», – подчеркнул Раис Татарстана.

Минниханов также поручил продолжить планомерную работу по сокращению объемов незавершенного строительства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все, что сделано некачественно, – это наша с вами головная боль»

Минниханов также поручил продолжить планомерную работу по сокращению объемов незавершенного строительства.

«Незавершенное строительство не просто так появилось. Муниципалитеты – это с вашей помощью все происходило. Но надо понимать, что это серьезная ответственность, надо понимать, с кем мы имеем дело и кому какие объекты поручаем», – подчеркнул руководитель республики.

Он также затронул тему качества возводимого жилья. По его словам, оно должно соответствовать определенным требованиям, так как это все отражается на настроениях граждан.

«Застройщик деньги получил – у него все хорошо, а местная власть, республика должны дальше решать эти вопросы, думать, как будут жить люди. Поэтому нужен некий регламент. Все, что сделано некачественно, – это наша с вами головная боль. Прошу обратить внимание на эти вопросы», – заявил Минниханов.

Подводя итог, Раис Татарстана поблагодарил Министерство строительства за бесценный вклад отрасли в развитие республики.

«В целом мы гордимся нашим строительным комплексом и людьми, которые там работают. Хотя время от времени и приходится вас критиковать. Но – критикуют тех, кто работает. Поэтому – слова огромной благодарности за вашу работу. Все, что сделано в республике, все это сделано вашими руками», – заключил Минниханов.