После питания в столовой 40 работников «НэфисКосметикс» заболели сальмонеллезом

Сотрудники «НэфисКосметикс» отравились после обеда в столовой. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«В период с 17 по 18 марта 2024 года зарегистрировано 40 случаев сальмонеллеза среди работников АО "НэфисКосметикс". Все заболевшие питались 15 марта в столовой предприятия, в которой услуги по питанию оказывает ИП Сабиржан М.Р. Все заболевшие госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. У 17 человек лабораторно обнаружена сальмонелла, остальные анализы в работе», – отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор сразу после получения экстренных извещений провел санитарно-эпидемиологическое расследование всех обстоятельств возникновения группового заболевания. Сотрудники отобрали пробы с объектов окружающей среды и проверили персонал. Сейчас все пробы проверяют в лаборатории.

Санитарные врачи уже выявили грубые нарушения санитарных требований в столовой предприятия: там продовольственное сырье и пищевые продукты хранились с нарушением сроков годности, отсутствовали сопроводительные документы на сырье и полуфабрикаты.

Также Роспотребнадзор зафиксировали неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производственных цехов. Из-за нарушений маркировки и наличия овощей с признаками гнили были забракованы 43 партии продукции общим весом в одну тонну.

Также были выявлены нарушения в планировке производственных помещений: не была обеспечена последовательность технологических процессов, потоки сырья и готовой продукции встречались, нарушался режим мытья и дезинфекции столовой посуды, были нарушения по прохождению медосмотра и санитарно-гигиенического обучения персоналом.

«Управлением по выявленным нарушениям подготовлены материалы в суд на административное приостановление деятельности столовой ИП Сабиржан М.Р., помещения столовой опечатаны. Управлением также организован полный объем противоэпидемических мероприятий. Так, за контактными лицами установлено медицинское наблюдение, в столовой проведена заключительная дезинфекция. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Прокуратура начала проверку по этому инциденту.