В Казани шеф-повара судят за массовое отравление рабочих «Нэфис Косметикс»

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу заведующей производством организации питания в «Нэфис Косметикс» Наили Афлятоновой, которая также выполняет роль шеф-повара. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.

Наиля Афлятонова Фото: © Дмитрий Шатров\ «Татар-информ

Следствие уверено, что именно по вине Наили Афлятоновой 89 рабочих «Нэфис Косметикс» отравились в столовой предприятия. По версии следствия, в марте 2024 года заведующая производством организации питания, осуществляющей деятельность на территории предприятия «Нэфис Косметикс», допустила более 20 нарушений санитарно-эпидемиологических правил и требований.

«Из-за употребления макаронной запеканки сальмонеллезом заразились 89 посетителей столовой. Из них 73 человека были госпитализированы», – сообщил государственный обвинитель.

Обвинение потратило полчаса на перечисление нарушений на кухне, связанных с деятельностью Наили Афлятоновой. Больше времени заняло перечисление всех пострадавших и причиненного им вреда здоровью. Как утверждает следователь, на кухне отсутствовал контроль за соблюдением гигиены, повсюду присутствовали бактерии сальмонеллы, которые были обнаружены и в организме некоторых сотрудников. Более того, тряпка для уборки туалетов хранилась в том же месте, где и инвентарь для уборки остальных помещений, что является нарушением.