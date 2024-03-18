После отравления рабочих в столовой «НэфисКосметикс» в РТ возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное из-за заболевания рабочих после посещения столовой предприятия «НэфисКосметикс», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, Роспотребнадзор по РТ сообщил, что былозарегистрировано 40 случаев сальмонеллеза среди работников АО «НэфисКосметикс». Все заболевшие питались 15 марта в столовой предприятия. У 17 человек лабораторно обнаружена сальмонелла, остальные анализы в работе

Как сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство Приволжского района Казани завершила проверку информации об отравлении рабочих в столовой «НэфисКосметикс». В процессе надзорных мероприятий выявлены нарушения уголовного законодательства.

По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности