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Свергнутый президент Нигера попросил США вмешаться в конфликт и восстановить порядок
Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате военного переворота, обратился за помощью к США и мировому сообществу. Он написал колонку для газеты The Washington Post (WP), в которой призвал вмешаться в ситуацию и восстановить в стране конституционный порядок.
«Я пишу это как заложник. Нигер подвергается нападению со стороны военной хунты , которая пытается свергнуть нашу демократию, и я всего лишь один из сотен граждан, которые были произвольно и незаконно заключены в тюрьму», – написал Базум.
Он заявил, что если ничего не предпринять, то это грозит «разрушительными последствиями для страны, региона и всего мира».
«Необходимо противодействовать любой попытке свергнуть законное правительство, и мы ценим решительное и недвусмысленное осуждение этой циничной попытки подорвать замечательный прогресс, достигнутый Нигером при демократии», – подчеркнул свергнутый лидер Нигера.
Он также припомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который в марте назвал Нигер «образцом устойчивости, образцом демократии, образцом сотрудничества».
«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок, – написал Базум. – <…> Народ Нигерии никогда не забудет вашу поддержку в этот поворотный момент нашей истории».
Напомним, 26 июля стало известно о свержении Базума и закрытии границ страны, военные объявили общенациональный комендантский час. Позже Нигер открыл границы с пятью странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Мали, Ливией и Чадом.
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