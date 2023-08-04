Свергнутый президент Нигера попросил США вмешаться в конфликт и восстановить порядок

Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате военного переворота, обратился за помощью к США и мировому сообществу. Он написал колонку для газеты The Washington Post (WP), в которой призвал вмешаться в ситуацию и восстановить в стране конституционный порядок.

«Я пишу это как заложник. Нигер подвергается нападению со стороны военной хунты , которая пытается свергнуть нашу демократию, и я всего лишь один из сотен граждан, которые были произвольно и незаконно заключены в тюрьму», – написал Базум.

Он заявил, что если ничего не предпринять, то это грозит «разрушительными последствиями для страны, региона и всего мира».

«Необходимо противодействовать любой попытке свергнуть законное правительство, и мы ценим решительное и недвусмысленное осуждение этой циничной попытки подорвать замечательный прогресс, достигнутый Нигером при демократии», – подчеркнул свергнутый лидер Нигера.

Он также припомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который в марте назвал Нигер «образцом устойчивости, образцом демократии, образцом сотрудничества».

«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок, – написал Базум. – <…> Народ Нигерии никогда не забудет вашу поддержку в этот поворотный момент нашей истории».

Напомним, 26 июля стало известно о свержении Базума и закрытии границ страны, военные объявили общенациональный комендантский час. Позже Нигер открыл границы с пятью странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Мали, Ливией и Чадом.