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СМИ: Страны Африки могут отправить в Нигер 25 тысяч военных
Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот д'Ивуар могут направить 25 тыс. солдат для выполнения операции в Нигере.
«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», – говорится в сообщении RFI.
Ранее правящий орган мятежников республики «Национальный совет спасения родины» (НССР) заявил о том, что минимум два африканских государства готовятся к интервенции в отношении Нигера.
Напомним, 26 июля стало известно о свержении Президента Нигера Мохамеда Базума и закрытии границ страны, военные объявили общенациональный комендантский час. Позже Нигер открыл границы с пятью странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Мали, Ливией и Чадом. Базум в опубликованном обращении призвал США и другие мировые державы вмешаться и навести порядок в республике.
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