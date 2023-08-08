СМИ: Страны Африки могут отправить в Нигер 25 тысяч военных

Фото: ВМС США

Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот д'Ивуар могут направить 25 тыс. солдат для выполнения операции в Нигере.

«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», – говорится в сообщении RFI.

Ранее правящий орган мятежников республики «Национальный совет спасения родины» (НССР) заявил о том, что минимум два африканских государства готовятся к интервенции в отношении Нигера.

Напомним, 26 июля стало известно о свержении Президента Нигера Мохамеда Базума и закрытии границ страны, военные объявили общенациональный комендантский час. Позже Нигер открыл границы с пятью странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Мали, Ливией и Чадом. Базум в опубликованном обращении призвал США и другие мировые державы вмешаться и навести порядок в республике.